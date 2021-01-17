شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الفيوم يناقش آليات إنشاء مشروع الصرف الصناعي بكوم أوشيم (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ناقش الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، آليات تنفيذ محطة الصرف الصناعى، بالمنطقة الصناعية بكوم أوشيم، بالإضافة إلى مناقشة أفضل السبل لاستكمال محطة الصرف الصحى بقرية شكشوك التابعة لمركز أبشواي، موجهاً بالتنسيق الكامل بين كافة القطاعات في تنفيذ كافة الأعمال.

جاء ذلك خلال الاجتماع بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، ومحمد أبو غنيمة سكرتير عام محافظة الفيوم، والمهندس أيمن عزت السكرتير العام المساعد، ورئيس شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، ووكيل وزارة الإسكان، ورئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات الصرف الصحى بالفيوم، التابع للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، ورؤساء مدينتى الفيوم وطامية، ومدير المنطقة الصناعية بكوم أوشيم، ومدير جهاز شئون البيئة بالفيوم، ومدير إدارة البيئة بالديوان العام للمحافظة، ومديرية المساحة.

وأشار محافظ الفيوم إلى موافقة رئيس مجلس الوزراء، على توفير اعتماد بقيمة ٢٠٠ مليون جنيه لصالح مشروع الصرف الصناعى بالمنطقة الصناعية بكوم أوشيم، ليسهم في حل المشكلات البيئية ومنها: مشكلة الصرف الصناعى، والارتقاء بالبنية التحتية، وإعادة التوازن البيئي لبحيرة قارون، مشدداً على التنسيق المتبادل بين جميع الجهات والقطاعات لتذليل كافة العقبات لإنشاء هذا المشروع، وجميع المشروعات التي تخص الصرف الصحي، مضيفاً أن مشروع محطة الصرف الصناعي بمنطقة كوم أوشيم، يعود بالإيجاب في تحسين خواص مياه بحيرة قارون، وتقليل الآثار البيئية السلبية الناجمة عنها.

واستعرض مدير جهاز شئون البيئة، التقرير الفنى عن أحمال نواتج مصانع المنطقة الصناعية بكوم أوشيم، والذى استهدف التفتيش على عدد ٤٣ مصنعاً، وفى هذا الصدد وجه محافظ الفيوم، اللجنة الفنية بضرورة استكمال أعمالها فيما يتعلق بمشكلة الصرف الصناعى، وإلزام المصانع بالشروط البيئية والصحة والسلامة المهنية، فضلاً عن استخدام أحدث الأساليب في محطات المعالجة الخاصة بكل مصنع، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المصانع غير الملتزمة بالشروط.

كما وجه محافظ الفيوم، السكرتير العام المساعد، بعقد اجتماع يضم ممثلى الشئون القانونية بكل من شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي والمساحة، لوضع آليات لحل المشكلات العالقة لسرعة تنفيذ مشروع الصرف الصحى بشكشوك، إضافة إلى عقد جلسة حوار مجتمعى مع الأهالى أصحاب الأرض لاستكمال المحطة عليها، ومراجعة موقف قطع الأراضي بالمنطقة، مؤكداً على ضرورة تحمل المسئولية وتكاتف الجميع، ونشر التوعية بين المواطنين بأهمية مشروعات الصرف الصحي.

كما شدد محافظ الفيوم، بضرورة الالتزام بالكود المصري في تنفيذ الأعمال وصيانة الطرق، وعدم شروع أي جهة في تنفيذ أعمال رد الشيء لأصله إلا بعد عرض المقايسات اللازمة والجداول الزمنية على اللجنة المشكلة بهذا الشأن.