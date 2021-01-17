محافظ الفيوم يناقش آليات إنشاء مشروع الصرف الصناعي بكوم أوشيم (صور)

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شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الفيوم يناقش آليات إنشاء مشروع الصرف الصناعي بكوم أوشيم (صور) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
ناقش الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، آليات تنفيذ محطة الصرف الصناعى، بالمنطقة الصناعية بكوم أوشيم، بالإضافة إلى مناقشة أفضل السبل لاستكمال محطة الصرف الصحى بقرية شكشوك التابعة لمركز أبشواي، موجهاً بالتنسيق الكامل بين كافة القطاعات في تنفيذ كافة الأعمال.
جاء ذلك خلال الاجتماع بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، ومحمد أبو غنيمة سكرتير عام محافظة الفيوم، والمهندس أيمن عزت السكرتير العام المساعد، ورئيس شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، ووكيل وزارة الإسكان، ورئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات الصرف الصحى بالفيوم، التابع للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، ورؤساء مدينتى الفيوم وطامية، ومدير المنطقة الصناعية بكوم أوشيم، ومدير جهاز شئون البيئة بالفيوم، ومدير إدارة البيئة بالديوان العام للمحافظة، ومديرية المساحة.
وأشار محافظ الفيوم إلى موافقة رئيس مجلس الوزراء، على توفير اعتماد بقيمة ٢٠٠ مليون جنيه لصالح مشروع الصرف الصناعى بالمنطقة الصناعية بكوم أوشيم، ليسهم في حل المشكلات البيئية ومنها: مشكلة الصرف الصناعى، والارتقاء بالبنية التحتية، وإعادة التوازن البيئي لبحيرة قارون، مشدداً على التنسيق المتبادل بين جميع الجهات والقطاعات لتذليل كافة العقبات لإنشاء هذا المشروع، وجميع المشروعات التي تخص الصرف الصحي، مضيفاً أن مشروع محطة الصرف الصناعي بمنطقة كوم أوشيم، يعود بالإيجاب في تحسين خواص مياه بحيرة قارون، وتقليل الآثار البيئية السلبية الناجمة عنها.
واستعرض مدير جهاز شئون البيئة، التقرير الفنى عن أحمال نواتج مصانع المنطقة الصناعية بكوم أوشيم، والذى استهدف التفتيش على عدد ٤٣ مصنعاً، وفى هذا الصدد وجه محافظ الفيوم، اللجنة الفنية بضرورة استكمال أعمالها فيما يتعلق بمشكلة الصرف الصناعى، وإلزام المصانع بالشروط البيئية والصحة والسلامة المهنية، فضلاً عن استخدام أحدث الأساليب في محطات المعالجة الخاصة بكل مصنع، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المصانع غير الملتزمة بالشروط.
كما وجه محافظ الفيوم، السكرتير العام المساعد، بعقد اجتماع يضم ممثلى الشئون القانونية بكل من شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي والمساحة، لوضع آليات لحل المشكلات العالقة لسرعة تنفيذ مشروع الصرف الصحى بشكشوك، إضافة إلى عقد جلسة حوار مجتمعى مع الأهالى أصحاب الأرض لاستكمال المحطة عليها، ومراجعة موقف قطع الأراضي بالمنطقة، مؤكداً على ضرورة تحمل المسئولية وتكاتف الجميع، ونشر التوعية بين المواطنين بأهمية مشروعات الصرف الصحي.
كما شدد محافظ الفيوم، بضرورة الالتزام بالكود المصري في تنفيذ الأعمال وصيانة الطرق، وعدم شروع أي جهة في تنفيذ أعمال رد الشيء لأصله إلا بعد عرض المقايسات اللازمة والجداول الزمنية على اللجنة المشكلة بهذا الشأن.
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