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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت قناة مدرستنا، التي تتبع وزارة التربية والتعليم عن جداول مواعيد دروس الصفوف الرابع والخامس والسادس من المرحلة الابتدائية، وأيضًا الصف الأول والثاني والثالث من المرحلة الإعدادية وذلك عن الأسبوع الرابع عشر، ويبدأ جدول الدروس يوم الأحد الموافق 17 يناير 2021 ويستمر حتى الخميس 21 يناير 2021، وتقوم القناة بإعادة عرض البرامج المقدمة طوال أيام الأسبوع للصفوف الثلاثة الابتدائية في يوم الجمعة 22 يناير 2021، ودروس المرحلة الإعدادية تُعاد إذاعتها يوم السبت 23 يناير 2021.

قناة مدرستنا التعليمية.. جدول البرامج التعليمية للمرحلة الإعدادية (الأسبوع 14)

مواعيد دروس البرامج التعليمية لطلاب المرحلة الإعدادية عن الأسبوع 14:

مواعيد دروس الصف الأول الإعدادي من يوم 17 يناير 2021 وحتى 21 يناير 2021، والإعادة يوم السبت 23 يناير 2021.

قناة مدرستنا التعليمية.. جدول البرامج التعليمية للمرحلة الإعدادية (الأسبوع 14)

مواعيد دروس الصف الثاني الإعدادي من يوم 17 يناير 2021 وحتى 21 يناير 2021، والإعادة يوم السبت 23 يناير 2021.

قناة مدرستنا التعليمية.. جدول البرامج التعليمية للمرحلة الإعدادية (الأسبوع 14)

مواعيد دروس الصف الثالث الإعدادي من يوم 17 يناير 2021 وحتى 21 يناير 2021، والإعادة يوم السبت 23 يناير 2021.

قناة مدرستنا التعليمية.. جدول البرامج التعليمية للمرحلة الإعدادية (الأسبوع 14)

وافتتح الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، قناة مدرستنا لتبدأ العمل اعتبارًا من يوم 18 أكتوبر 2020، وتقدم البرامج التعليمية لطلاب الصفوف الرابع والخامس السادس من المرحلة الابتدائية، وأيضًا طلاب المرحلة الإعدادية، وذلك عبر القمر الصناعي نايل سات من خلال تردد 12303 --- الاستقطاب أفقي --- معدل الترميز 27500 --- معامل تصحيح الخطأ 5/6.