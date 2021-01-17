شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار خفيفه وعواصف ورياح شديدة بكفرالشيخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت مدن وقرى محافظة كفر الشيخ، اليوم الأحد، طقس مائل للبرودة، وهبوب رياح ما بين خفيفة ومتوسطة وأمطار خفيفة ،واستمرار حالة الطوارئ، لمواجهة أي امطار قد تشهدها مدن وقرى المحافظ خلال الساعات المقبلة.

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ ،هناك تواصل على مدار الساعة مع هيئة الارصاد، ومتابعة لحالة الطقس، والمحافظة تتعرض لموجة من الرياح، وفي حالة توقع هطول أمطار تستعد الوحدات المحلية ومجالس المدن لمواجهتها، مشيراً أن المحافظة تمتد بطول 120 كيلو على ساحل البحر المتوسط، مما جعلها تتعرض لموجة من الامطار، ويتم التعامل معها في حينه.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، كما يتم نشر تحذيرات على الصفحة الرسمية للمحافظة ،وصفحات مجالس المدن ،ويتم الاعلان عن طريق رؤساء القرى والمدن، للمواطنين، خشية تعرضهم لحوادث، وتغلق إدارة المرور الطرق سواء رافد الطريق الدولي الساحلي أو روافده في حالة الشبورة الكثيفة، حرصاً على حياة المواطنين والمسافرين من كفر الشيخ للمحافظات الاخرى أو الانتقال داخل مراكز المحافظة.