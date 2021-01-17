شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مركز ومدينة الفشن: إحالة عاملين للتحقيق وتخصيص قطع أراض لمحطات صرف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن «برئاسة المهندس محمود سعد» متابعة القيام بالمرور على مستشفى الفشن المركزي والمركز الطبي والوحدة الصحية بقرية صفط العرفا لمتابعة الأداء والاطمئنان على سير العمل وانتظامه، وتوافر حد الأمان من الأكسجين والأدوية والأمصال اللازمة لتقديم الرعاية الصحية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تغيب بعض العاملين، ومن ناحية أخرى تم متابعة المعاينة الميدانية لعدد ٤ قطع أرض تمهيداً لإنهاء إجراءات تخصيصها لإنشاء محطات رفع الصرف الصحي بدائرة مجلس قروي دلهانس.

وقال رئيس المدينة انه تم رفع مخلفات 150 طنا من بينهم 90 طنا قمامة ومخلفات من منطقة المنشية وشارع سماح الوجوه وشارع الترعة الفشنية وشارع الموردة وشارع سعد زغلول، وتفريغ الحاويات والجمع من المنازل بمنطقة البحر الأعظم والحي الغربي، و60 طن من مخلفات القرى بمجلس قروي أبسوج وشنرا وإقفهص وتلت والفنت ودلهانس، علاوة على رفع إشغالات الطريق العام بشارع الإبراهيمية، ومتابعة العمل بالمركز التكنولوجي.

واضاف إلى قيام الوحدة المحلية لقرية شنرا بصيانة كشافات الإنارة العامة بشوارع بني منين وعزبة فيظي باشا، فضلا عن إصلاح عطل بخط المياه الرئيسي لقرية بني منين، كما قامت الوحدة المحلية لقرية إقفهص بصيانة أعمدة الإنارة بعزبة جرجس وقرية نزلة إقفهص ومدخل قرية البرقي، فيما تم إقامة أعمدة الكهرباء المائلة بطريق صفط العرفا التابعة لمجلس قروي أبسوج وصيانة كشافات الإنارة بطريق أبسوج/بني صالح.