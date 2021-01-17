البابا تواضروس يترأس قداس عيد الغطاس بالإسكندرية غدا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

أعلن القس بولس حليم المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الارثوذوكسية، أن قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية سوف يصلي قداس عيد الغطاس مساء غد الاثنين الموافق ١٨ يناير الحالي بالكنيسة المرقسية الكبرى بالإسكندرية.

وقال حليم لمصراوي، إن البابا سيصلي صلاة اللقان السابعة مساء غد، يعقبها صلاة قداس الطهور الإلهي بحضور ومشاركة عدد محدود من الآباء الأساقفة والكهنة والشمامسة، وذلك بسبب الظروف والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الكنيسة لمنع انتشار فيروس كورونا المستحد وفق الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة انتشار الفيروس.

وانتهت إيبارشيات الكنيسة من الاستعدادت النهائية للاحتفال، وفقا لقرارات الكنيسة السابقة، والتي سمحت لكل أسقف بتقييم الوضع والأعداد بحسب الوضع الصحي لكل إيبارشية.

ويُطلق علي عيد الغطاس أسماء عديدة منها عيد تعميد المسيح، وعيد الظهور الإلهي، وعيد الابيفانيا، وعيد اللقان.

ويعتبر عيد الغطاس من الأعياد السيدية الكبرى الخاصة بالسيد المسيح، ويحتفل الأقباط بهذا العيد نظرًا لأن المسيح قَبِلَ العماد فيه بالتغطيس على يد يوحنا المعمدان، بحسب الاعتقاد المسيحي، كما أنه أحد أهم أسرار الكتاب المقدس.

ويبدأ الاحتفال بإقامة القداس الإلهي من خلال ترتيل آيات الإنجيل ورفع البخور، ومن ثم مباركة المياه التى يتم الاحتفاظ بها كرمز لمياه نهر الأردن، ثم يبدأ القساوسة القداس بصلاة "اللقان".

ويرتبط عيد الغطاس في الثقافة المسيحية الشرقية بعدد من الطقوس الشعبية ومنها الأكلات المصرية مثل القلقاس والملوخية و"الويكة" وتناول أعواد قصب السكر، والبرتقال.​