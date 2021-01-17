بحضور مراسلي القنوات ووكالات أنباء عالمية.. قطاع السجون يعرض فيلما تسجيليًا عن تأهيل المساجين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:

عرض قطاع السجون فيلما تسجيليًا يرصد مراحل تطور السجون المصرية وتأهيل المساجين والاحتفالات الدينية بعيد الميلاد المجيد، خلال زيارة نظمها قطاع السجون تحت رعاية اللواء محمود توفيق، بحضور 16 وكالة أنباء عالمية وعدد من المراسلين الأجانب ومندوبي وسائل إعلام محلية لسجن طرة.

واستعرض الفيلم التسجيلي منتجات الأثاث المنزلي والمشغولات الحرفية والسلع الغذائية والقائم عليها نزلاء السجون.

كما تفقدت الوفود المشاركة، مطبخ السجن للاطمئنان على جودة الأطعمة المقدمة للنزلاء، فضلا عن إجراء جولة ميدانية في المنطقة الصناعية والقائم عليها نزلاء السجون في مصانع الأخشاب والحديد.