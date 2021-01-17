شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الإسكندرية خلال جولة مفاجئة بحى المنتزة: «لن نقطع رزق مواطن» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم الأحد، جولة مفاجئة لمتابعة أعمال إزالة الإشغالات المخالفة أسفل كوبري ميدان الساعة بفيكتوريا بحي المنتزة أول، مشددا على الإزالة الفورية لجميع الإشغالات.

وكلف المحافظ، المهندسة جيهان مسعود رئيس حي المنتزة أول، خلال الجولة، بوضع تصور ودراسة شاملة لإنشاء باكيات أسفل الكوبرى بميدان الساعة لمنع الإشغالات بالميدان بصورة نهائية، بما يضمن تقنين وضع الباعة الجائلين، وعدم وجود ضرر على المواطنين المارة وتحقيق السيولة المرورية بالميدان والمظهر الحضاري.

وأكد الشريف، على أن المحافظة لن تسمح بأي ضرر لأي شخص، ولن تتسبب في قطع عيش مواطن، ولكن علينا جميعا الالتزام بالقانون، والإلتزام التام بالأماكن التي سيتم تحديدها، لافتا إلى أن هذا الكم من الإشغالات غير مقبول نهائيا.

وشدد، على المتابعة المستمرة لأعمال إزالة الإشغالات والتعديات، وعدم السماح برجوع تلك الإشغالات مرة أخرى، محذرا أنه سيتم محاسبة أي مسؤول مقصر في عمله وإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بشأنه.

محافظ الإسكندرية يجرى جولة مفاجئة لمتابعة إزالة إشغالات فيكتوريا:"لن نقطع رزق مواطن" (صور)

محافظ الإسكندرية يجرى جولة مفاجئة لمتابعة إزالة إشغالات فيكتوريا:"لن نقطع رزق مواطن" (صور)

محافظ الإسكندرية يجرى جولة مفاجئة لمتابعة إزالة إشغالات فيكتوريا:"لن نقطع رزق مواطن" (صور)

محافظ الإسكندرية يجرى جولة مفاجئة لمتابعة إزالة إشغالات فيكتوريا:"لن نقطع رزق مواطن" (صور)

محافظ الإسكندرية يجرى جولة مفاجئة لمتابعة إزالة إشغالات فيكتوريا:"لن نقطع رزق مواطن" (صور)

محافظ الإسكندرية يجرى جولة مفاجئة لمتابعة إزالة إشغالات فيكتوريا:"لن نقطع رزق مواطن" (صور)

محافظ الإسكندرية يجرى جولة مفاجئة لمتابعة إزالة إشغالات فيكتوريا:"لن نقطع رزق مواطن" (صور)