العاصفة تتسبب في مقتل سيدة وإصابة شخصين.. سقطت عليهم شجرة بالغربية (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تسببت شدة العاصفة الترابية وسوء حالة الطقس فى محافظة الغربية فى مصرع سيدة وإصابة 2 آخرين نتيجة سقوط شجرة عليهم أثناء استقلالهم سيارة ميكروباص صغيرة «تمناية» أثناء سيرهم على طريق «طنطا - بسيون» فى نطاق محافظة الغربية.

تلقى اللواء هانى مدحت مدير أمن الغربية، إخطارًا من مركز شرطة بسيون بوجود بلاغ بوقوع حادث طريق على طريق « طنطا – بسيون » نتيجة سقوط شجرة أمام قرية قرانشو التابعة لمركز بسيون .

انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث وتبين وفاة سيدة تدعي «مروة .أ» وإصابة زوجها وقائد السيارة، أثناء سيرهم على الطريق بسيارة «تمناية» نتجة سقوط شجرة عليهم بسبب وجود عاصفة ترابية شديدة.

انتقلت سيارات الاسعاف إلي مكان الحادث وتم نقل المتوفية إلى ثلاجة حفظ الموتي فى مستشفى بسيون المركزي، ونقل المصابين إلى مستشفى الطوارئ بجامعة طنطا وتحرر محضرًا بالواقعة.

العاصفة تتسبب فى مقتل سيدة وإصابة 2 آخرين.. سقطت عليهم شجرة بالغربية

العاصفة تتسبب فى مقتل سيدة وإصابة 2 آخرين.. سقطت عليهم شجرة بالغربية