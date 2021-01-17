شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الوادي الجديد: تمويل 4706 مشروعًا بتكلفة 278.4 مليون جنيه ضمن «مشروعك» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، الأحد، إن إجمالي عدد المشروعات التي تم تمويلها ضمن المشروع القومي للتنمية البشرية المجتمعية «مشروعك» حتى الآن بلغ 4706 مشروعًا مختلفًا من حيث النشاط، بتكلفة إجمالية تقدر بـ278.4 مليون جنيه، وفرت 9286 فرصة عمل لأبناء المحافظة.

وأضاف «الزملوط»، أن مركز الفرافرة حقق أكبر نسبة استفادة من التمويل الذي يقدمه المشروع خلال الثلاثة أشهر الماضية، بنسبة 32% من إجمالي المشروعات التي تم تمويلها على مستوى المحافظة بعدد 121 مشروعًا، مشيرًا إلى أن قرية الكفاح جاءت الأولى على مستوى مركز الفرافرة بعدد 59 مشروعًا.

وأكد أن المحافظة تدعم كل الشباب الراغب في تنفيذ مشروعات توفر فرص عمل لهم، وتسهم في خلق أفاق جديدة للتنمية، وذلك من خلال تنفيذ دراسات الجدوى وتقديم كل التسهيلات الممكنة بفرع مكتب مشروعك بديوان عام المحافظة وفروع المكتب بالوحدات المحلية بالمراكز.