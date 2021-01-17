شكرا لقرائتكم خبر عن أول طلب إحاطة بشأن تصفية مصنع سماد طلخا.. الشرقاوي: يضيف للاقتصاد والفلاح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدم النائب أحمد الشرقاوي عضو مجلس النواب عن دائرة مدينة المنصورة بأول طلب احاطة في الدورة البرلمانية الجديدة لرئيس الوزراء ووزراء قطاع الأعمال والزراعة والصناعة والقوى العاملة بشأن تصفية مصنع سماد طلخا التابع لشركة الدلتا للأسمدة والصناعات الكيماوية

وقال النائب في طلب الإحاطة «برغم أن مهمة وزارة قطاع الأعمال الأساسية العمل على تنمية الشركات التي تعمل تحت مظلتها وتعظيم العوائد منها وزيادة الإنتاج إلا أنه وفى الفترة الأخيرة، اتجهت الوزارة إلى العمل على تصفية مجموعة من الشركات وخاصة المنتجة للسلع الاستراتيجية وآخر تلك القرارات تصفية مصنع سماد طلخا بادعاء نقله على مقر شركة النصر للأسمدة بالسويس وهو في حقيقة الأمر ماهو إلا قرار بالتصفية»

وأضاف «ولما كان القرار الوزارة والذى صيغ في صورة قرار للجمعية العمومية للشركة القابضة قد بنى على معلومات خاطئة وعرض غير أمين على رئيس الوزراء ولما كان ذلك القرار سيؤدى إلى نتائج كارثية وهى فقدان السوق المحلى لحوالي ثلث احتياجاته من الأسمدة، وخسارة الصناعة الوطنية أحد أهم قلاعها الصناعية، وتوقف أكثر من 2500 عامل عن العمل»

وأشار النائب في طلب الإحاطة إلى أن «ماقيل عن لسان مسؤولي الوزارة وادعائهم أن المصنع يكبد الدولة خسائر غير صحيح قائلا» لأنه وببساطة فإن بحسابات القيمة المضافة فإن المصنع يقدم حوالى ثلث الاستهلاك المحلى من الأسمدة المدعمة والتي يتحمل المصنع معظم تكاليف انتاجها لأنه يقوم بشراء الغاز بالدولار وبسعر يصل إلى 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية في ذات الوقت هو ملتزم بتسليم معظم انتاجه للبنك الزراعي بالسعر المدعوم الذي يقل عن تكلفة الإنتاج وبحساب القيمة المضافة للاقتصاد المصري فإن المصنع يربح ويضيف وبالحسابات الرقمية الظاهرية فقد يبدو على غير الحقيقة انه يتكبد خسائر وهى المعادلة التي كان حريا بوزارة قطاع الأعمال أن تفك لغزها بأن تقوم بتطوير المصنع ليكون صديقا للبيئة وحتى لو تم نقله وبنائه في أرض المنطقة الصناعية بالدقهلية على ألا يتم هذا النقل إلا بعد اكتمال بناء المصنع بالدقهلية وأن تمنحه الوزارة الفرصة لإنتاج أوفر يصدر للخارج ليتوازن ما يقدمه المصنع لفلاحي مصر مع ما يصدره ويجلب العملة الصعبة للدولة فتظهر حقيقة أرباحه بدلا من أن تلجأ للحل الأسهل من وجهة نظر متبينها وهو تصفية المصنع«

وطالب «بإحالة طلب الإحاطة إلى الجنة الاقتصادية لمناقشته على وجه عاجل بحضور الوزراء أصحاب الاختصاص وممثلين للعمال وإصدار توصياتها بوقف تصفية المصنع»