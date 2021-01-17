شكرا لقرائتكم خبر عن «التموين» تبدأ البت في عروض الشركات لإنشاء المستودعات الاستراتيجية 28 يناير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية البت في العروض الفنية والمالية للشركات التي تقدمت لشراء كراسات الشروط والمواصفات الخاصة للمستودعات الاستراتيجية يوم 28 يناير الجارىً، في 4 محافظات كمرحلة أولى من إجمالى 7 مستودعات سيتم تنفيذهم على مرحلتين ،بغرض ضمان توفير احتياطي استراتيجي آمن من السلع الغذائية الاساسية وغيرها من السلع الأخرى وذلك بهدف تخزين وتدبير احتياجات الاستهلاك الحالي والمستقبلي للبلاد ،طبقاً لتوجيهات القيادة السياسية بالإسراع في إنشاء وإدارة وتشغيل مستودعات استراتيجية للتخزين السلعي‪.‬

وصرح الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية ،انه سيتم انشاء المستودعات الاستراتيجية وفق أحدث التكنولوجيا لإدارة عمليات تخزين السلع، وبما يضمن سلامة وجودة المنتجات بجانب أيضا تأمين مخزون استراتيجي من المنتجات الغذائية على مدار العام وفقا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وأن إنشاء مثل هذه المستودعات الاستراتيجية سيعزز من زيادة المخزون الاستراتيجي للمنتجات لمده تصل إلى 8 أو 9 أشهر

من جانبه أوضح الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية انه تم عقد لجنة استفسار

بحضور الدكتور على المصيلحى وزير التموين ،ورئيس جهاز تنمية التجارة مع ممثلى الشركات التي تقدمت لشراء كراسات الشروط وتم الرد على كافة الاستفسارات المتعلقة بانشاء المستودعات الاستراتيجية والمواصفات الخاصة بها، كما تم الاتفاق على ضغط فترة التنفيذ في فترة تتراوح من18 إلى 24 شهرا بدلا من 3 سنوات، وأن كل مستودع سيخدم أكثر من 4 محافظات ،ومتوسط التكلفة الاستثمارية للمستودع الواحد قد تصل ل5 مليار جنيه .

وأضاف «عشماوى»انه سيتم البدء في انشاء 4 مستودعات بمحافظات الشرقية والسويس والفيوم والاقصر كمرحلة أولى بعد البت في العروض الفنية والمالية للشركات، لافتا إلى انه قد يحدث تحالفات لأكثر من شركة لإنشاء مستوع أو أكثر ،مؤكدا أن العامل الأساسي في أساليب التقييم هو الالتزام بالمواصفات والاشتراطات والتقنيات الفنية لإدارة هذه المستودعات وميكنة المخزون ،الأمر الذي سيمكن من معرفة كميات السلع المخزنة وأيضا حجم المنتجات المنصرفة،مما سيساهم في ضبط منظومة التخزين ومنع التلاعب، إضافة إلى سهولة الجرد ومعرفة الأرصدة في جميع المحافظات وكميات السلع المتوفرة، وأيضا السلع التي بها نقص، مما يضمن تأمين احتياجات البلاد لنحو 25 سلعة أساسية .

كما سيتم طرح المرحلة الثانية لانشاء 3 مستودعات آخرين في محافظات الجيزة وكفر الشيخ والاسماعيلية خلال الربع الأول من العام الجارىً 2021، لافتا إلى أن اختيار هذه المحافظات جاء بناءا على دراسة لتقييم معدلات الاستهلاك من السلع الأساسية ومتوسط الإنفاق ،وفقا للكثافة السكانية لكل محافظة، وكذلك المحافظات القريبة من أماكن انشاء المستودعات بجانب القرب من موانئ السلع المستوردة وأيضا من أماكن الإنتاج الزراعية والصناعية وتم حساب استهلاك متوسطات الإنفاق وفقا للكثافة السكانية لكل محافظة وطبيعة الاستهلاك.