شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 63 مخالفة مرورية فى حملات مرورية بمطروح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت إدارة مرور مطروح عدد من الحملات للقضاء على المواقف العشوائية وتيسير حركة المرور، مع إزالة أسباب شكوي المواطنين وتضررهم من المواقف العشوائية لسيارات الأجرة خارج المواقف المخصص لها ،ومنها تمركز سيارات الاجرة بشارع الثانوية، وأسفرت الحملة عن ضبط 63 مخالفة والالتزام بتحميل الركاب من الموقف المخصص أمام مديرية الشؤون الصحية بشارع شكرى القواتلي.

بينما وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح الشكر للجهود الأمنية المبذولة من مديرية أمن مطروح والاجهزة المعاونة ومنها إدارة مرور مطروح لجهودها المستمرة للقضاء على المواقف العشوائية وتيسير حركة المرور، مع استمرار التنسيق والتعاون لتكثيف الجهود الأمنية بالشارع المطروحى لتحقيق الأمن للمواطنين واعادة الانضباط للشارع المطروحى