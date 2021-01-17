شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى الفقي: مكتبة الإسكندرية تدعم مركز زاهي حواس للمصريات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور مصطفى الفقي؛ مدير مكتبة الإسكندرية، إن مجلس أمناء المكتبة قرر في عام 2018 إنشاء مركز يهتم بدارسة الآثار المصرية مع التخصص في علم المصريات، ورأى أن يحمل هذا المركز اسم عالم الآثار المصرية الكبير الدكتور «زاهي حواس»، ومنذ ذلك الوقت مارس المركز نشاطه بنجاح مُنذ إنشائه في أعمال كثيرة سواء بمنطقة آثار الهرم أو المتحف المصري بالتحرير أو بيت السناري والعديد من المناطق الأثرية.

كانت مكتبة الإسكندرية قد أعلنت عن عدد من الاكتشافات الأثرية، أبرزها الكشف عن المعبد الجنائزي الخاص بالملكة سششت أم الملك تتي، وأبيار دفن وتوابيت ومومياوات تعود إلى الدولة الحديثة ٣٠٠٠ ق.م، وبرديه طولها ٤ أمتار بها نصوص للجزء ١٧ من كتاب الموتى، وتماثيل ولوحات وألعاب ومركب خشب وأقنعة تعود إلى الدولة الحديثة.

وأضاف مدير مكتبة الاسكندرية في تصريحات له، اليوم الأحد: «اليوم يسعدني أن أشارك في مراسم الإعلان عن الكشف الأثري الخاص بمركز زاهي حواس للمصريات بمكتبة الإسكندرية، بمنطقة سقارة والذي يعد فتحًا جديدًا في عملية اكتشاف آثار الفراعنة في هذه المنطقة».

وأكد أن مكتبة الإسكندرية تفخر بهذا العمل في ظل وجود هذا العالم الكبير، وأن ما جري هو بداية سلسلة من الاكتشافات الأثرية التي يمارسها مركز زاهي حواس بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار، وأن هذه الاكتشافات مهداة إلى الشعب المصري ليتعرف على تاريخ أجداده العظام وتراثهم الحضاري الكبير. وتعتز مكتبة الإسكندرية بهذا الكشف الاثري الكبير وتواصل دعمها لمركز زاهي حواس باعتباره واحدًا من أهم المراكز بالمكتبة مثل مركز الدكتور مجدي يعقوب وغيره من الأساتذة الكبار.

وأشار الفقي إلى أن مكتبة الإسكندرية هي أول مكتبة دولية كبري تقوم بدعم الحفائر وخصوصًا في مصر بلد الكنوز القديمة والحضارة الملهمة العريقة والتاريخ الفرعوني الكبير.

كشف أثري جديد بمنطقة سقارة يعود إلى الأسرتين ١٨ و١٩ من الدولة الحديثة

كشف أثري جديد بمنطقة سقارة يعود إلى الأسرتين ١٨ و١٩ من الدولة الحديثة

كشف أثري جديد بمنطقة سقارة يعود إلى الأسرتين ١٨ و١٩ من الدولة الحديثة