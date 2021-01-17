شكرا لقرائتكم خبر عن «زوجة الملك وهي في الأصل ابنته».. زاهي حواس يكشف تفاصيل الكشف الأثري الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أوضح عالم الآثار المصرية زاي حواس تفاصيل جديدة عن الكشف الأثري الجديد بمنطقة سقارة والذي أعُلن عنه أمس السبت، موضحًا أن جزء منها يعود للدولة الحديثة، الجزء الآخر يعود للعصور المتأخرة.

قال «حواس» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «هذا الصباح» المُذاع على قناة «إكسترا نيوز» وتقدمه الإعلامية أسماء مصطفى إنه تم اكتشاف هرم بالمنطقة تابع للملك تيتي وهو أحد ملوك الأسرة السادسة، عام 2010 ولكن لم نعثر حينها على اسم الملكة، والجديد في اكتشاف هذا العام هو الوصول لاسم ملكة جديدة، وكانت ملقبة بزوجة الملك وهي في الأساس ابنته».

أضاف «الجديد أيضًا هو اكتشاف أول علاقة زواج بين ملك وابنته في الدولة القديمة، إذ يعتبر أول من فعلها هو الملك تيتي»، مشيرًا إلى أن الجبانة المكتشفة نفسها تعود للدولة الحديثة لأن الملك تيتي عُبد كإله خلال الأسرة الـ 18 والـ 19 ولكن نال مزيد من التعظيم خلال عهد الأسرة الـ 19.

تابع «استخرجنا توابيت كثيرة تابعة للأسرة الـ 19 ومجموعات ضخمة من الآثار وبردية يصل طولها إلى 5 أمتار، وبلطة من البرونز بالإضافة إلى ألعاب وأقنعة خشبية»، مضيفًا «عثرنا أيضًا على أثار تابعة للعصر المتأخر».