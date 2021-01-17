شكرا لقرائتكم خبر عن بعد اختياره من محمد صلاح لبطولة فيلم عن حياته.. عائلة «رامي مالك» بالمنيا: فخورون به والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

خلال الساعات الماضية الخيرة، عاود اسم الفنان العالمي رامي مالك، ليتصدر مؤشرات بحث جوجل عربياً وعالمياً ومنصات التواصل الاجتماعي المختلفة، وذلك عقب تصريحات النجم ليفربول والمنتخب المصري، محمد صلاح، لاختيار رامي مالك، لتجسيد قصة حياته في حال تحولت إلى فيلم سينمائي.

وسادت أجواء الفخر والفرحة بين أهالي محافظة المنيا ،حيث تنتمي جذور عائلة الفنان العالمي «رامي مالك»، وخاصا أهالي عزبة فلتاؤس بمركز سمالوط بالمنيا، فرحين بابن بلدهم الممثل العالمي رامي مالك الذي حصل من قبل على جائزة «الأوسكار» كأفضل ممثل، عن دوره في فيلم«Bohemian Rhapsody»

وأكد فادي عصام، ابن عم الفنان رامي مالك، أنهم دائمو الفخر برامي، وانهم وقت حصوله على جائزة الاوسكار، تجمعوا كعائلة تجمعوا في البيت الكبير بعزبة فلتاؤس بسمالوط، بيت جدهم وعمهم سعيد مخالي عبدالملك فلتاؤس، والد رامي، منتظرين لحظة إعلان فوز رامي بالأوسكار وقتها

ويقول رامي لندس، ابن عم الممثل العالمي رامي مالك: أن «رامي» فنان موهوب منذ طفولته، ويستحق الكثير، لأنه اجتهد فلم يكن ابن من ابوين امريكيين، أو له من ساعده، ولكن ابواه مهاجرين، وهو بدأ حياته من الصفر، وهذا ما آهله أن يصبح نجما عالميا في هوليوود.

ويتذكر لندس، الحوار الذي دار بينه وبين ابن عمه رامي، عندما زار مصر وزار قريته بالمنيا، وهو يدرس بالمرحلة الثانوية وقتها، انه اخبره انه يعشق التمثيل وانه ينوي الالتحاق بأكاديمية ليتعلم فيها التمثيل الاحترافي على أسس سليمة ولا تظل موهبة فطرية عنده فقط، ويعقب: لم أتخيل وقتها ان الأمر سيصبح جديا ويصل رامي للعالمية في التمثيل، وانه وقتها ظن انه حماس شاب موهوب في التمثيل، ولكن كلنا فخورين به .

يذكر أن أسرة رامي هاجرت منذ عام 1979، إلا أنهم ظلوا مرتبطين بمصر طبيعة ريف مصر، وأن حياتهم وهجرتهم إلى أمريكا لم تبعدهم عن أحبائهم وأصدقائهم، والدليل على ذلك بقاء شقتهم الخاصة، ومنزل الأسرة حتى الآن رغم مرور عشرات السنين على هجرتهم.

وولد رامى بأمريكا بعدما هاجرت أسرة والده سعيد مخالي عام 1979، الذي عمل في مجال السياحة بعد ميلاد ابنته الكبرى بمصري وتدعي جاسمين، وتعمل طبيبة، انتقل برفقة زوجته نيللى عبدالملك وهى من أبناء القاهرة للهجرة إلى أمريكا والإقامة بمدينة لوس أنجلوس.

أنجب سعيد مخالي ولدين توأم سماهما «رامى وسامى» عام 1981 بمدينة لوس أنجلوس، وكان يطمح أن يمتهن التوءم مهنة الطب أو المحاماة، ولكن رامي اختار دراسة الفن والمسرح، والتحق بجامعة إيفانسفيل في إنديانا التي حصل منها على بكالوريوس في المسرح، بينما عمل سامي مدرسا بإحدى المدارس الأمريكية.

رامي مالك وعائلته بالمنيا

رامي مالك وعائلته بالمنيا

رامي مالك وعائلته بالمنيا

رامي مالك وعائلته بالمنيا