شكرا لقرائتكم خبر عن «الأوقاف»: إيقاف كبير مفتشي الدعوة بإدارة بدر بالبحيرة وإحالته للتحقيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إيقاف حسن فؤاد حسن، كبير مفتشي الدعوة بإدارة أوقاف بدر بمديرية أوقاف البحيرة عن العمل مع إحالته للتحقيق بديوان عام وزارة الأوقاف فيما نسب إليه من مخالفات.



جاء قرار وزير الأوقاف بناء على مذكرة مديرية أوقاف البحيرة بشأن عدد من المخالفات المنسوبة إلى كبير مفتشي الدعوة بإدارة أوقاف بدر بمديرية أوقاف البحيرة .