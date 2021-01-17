شكرا لقرائتكم خبر عن مستشفى ناصر العام بشبرا الخيمة تطلق مبادرة «يلا صيانة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلقت إدارة مستشفى ناصر العام بشبرا الخيمة مبادرة جديدة تحت شعار «يلا صيانة» من خلال الفنيين والعاملين بالمستشفى لتحويل الرواكد الحديدية من كراسى ثابته ومتحركة خاصة بالمرضى وإصلاحها ودخولها الخدمة مرة أخرى بعد أن كان يتم تركها بالمخازن وبجوار السور الداخلى لها أوإهدارها أوبيعها خردة عن طريق طرحها مناقصات

وقال الدكتور محمد ناجى مدير مستشفى ناصر العام بشبرا الخيمة أن مبادرة «يلاصيانة» لاقت إستحسانا كبيرا من الفنيين والعمال ويتم حصر وفرز الكراسى الثابتة والمتحركة والمقاعد المتهالكة ويتم تجمعيها داخل مخزن ثم البدء في أعمال اللحامات والصيانة وربط الهياكل الحديدية وإعادتها لحالتها من جديد

وأوضح أنه يتم تشجيع وتحفيز الفنيين والعاملين بالمبادرة وتم إطلاقها بجميع أقسام المستشفى وإستهدفت جميع الكراسى والمقاعد التي كانت من الممكن أن تتحول إلى خردة وتباع بأسعار متدنية

وأكد«ناجى» أن فكرة المبادرة جيدة ومتميزة لبث روح الولاء والإنتماء والحفاظ على الممتلكات العامة