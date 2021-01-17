شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ قنا يتفقد أعمال التوسعة والتطوير بمجزر نقادة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا أعمال التوسعة والتطوير ورفع الكفاءة التي يجري تنفيذها بمجزر مدينة نقادة رافقه خلالها ياسر حماد رئيس مجلس المدينة ومسئولي إدارة الطب البيطري بالمدينة .

وأوضح نائب المحافظ أن الأعمال توسعة وتطوير المجزر تتم في إطار تنفيذ الخطة الاستثمارية للمحافظة وتشمل إقامة عنبر ذبح جديد وخزان للمياه واخر للصرف بالإضافة إلى رفع كفاءة المجزر الحالي بتكلفة مالية تقدر بحوالي مليون و٥٠٠ الف جنيه لتصل القدرة الاستيعابية للمجزر إلى حوالي ٥٠ رأس يوميا .

نائب محافظ قنا يتفقد مجزر نقادة

وأكد خلال تفقده للمجزر أن الهدف من أعمال التطوير هو الحفاظ على صحة المواطن من خلال إنتاج لحوم صحية وآمنة لا تتسبب في نقل الأمراض للمواطنين موجها مسئولي الشركة المنفذة بضرورة تسريع وتيرة العمل للانتهاء من كافة الأعمال الإنشائية وفقا للخطط الزمنية المحددة لها مع الالتزام الكامل بالمواصفات الفنية المقررة .