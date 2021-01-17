شكرا لقرائتكم خبر عن حملة علي المحلات الجديدة والكافتيريات بكورنيش السويس الجديد ضد فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
حملة على المحلات الجديدة والكافتيريات بكورنيش السويس الجديد لتنفيذ الإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا.
قام حي السويس برئاسة المهندسة فاتن عبدالغني رئيس الحي ومحمد عبدالله سكرتير الحي بحضور العميد احمد يوسف مدير عام مشروع الشاليهات والشواطئ والنادي الاجتماعي ورجال المشروع ومشرفي الوحدات التجارية بالمشروع والادارات الهندسية والتنظيم بالحي بمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا المستجد بالمحلات والكافتيريات بمنطقة البحيرة بالكورنيش الجديد ومنطقة الممشي والمحلات الجديدة.
تنفيذا لتوجيهات اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس لتنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية ضد فيروس كورونا.
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