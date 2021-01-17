شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ شمال سيناء يؤكد على توافر الأكسجين في مستشفيات شمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء على توافر الأكسوجين في مستشفيات شمال سيناء..مشيرًا إلى أنه لا توجد مشكلة في الأكسيجين على مستوى المحافظة بعد وصوله بكميات كافية إلى المحافظة وتوفيره بمجرد وصول المعدل إلى نسبة 50 % .

أضاف المحافظ أن تم تركيب خزان أكسوجين كبير في مستشفى بئر العبدويتم توفيره لمستشفيى الشيخ زويد ونخل عن طريق الاسطوانات، كما لا توجد أي مشكلة في توافر الأوكسيجين على مستوى المستشفيات بالمحافظة نظرا لقلة الاستهلاك منه داخل المحافظة لقلة الحالات .

وأعلن المحافظ أن الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة لجائحة كورونا متوافرة ولا تعانى أي منشأة صحية من عجز فيها.. خاصة بعد زيارة الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة للمحافظة الشهر الماضى وتوفير كل المطالب والاحتياجات اللازمة للقطاع الصحى، علاوة على وجود احتياطى من أدوية ومستلزمات كورونا بمديرية الصحة بما يكفى ما لا يقل عن 15 يوما بخلاف الموجود بالمستشفيات .