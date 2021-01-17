شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الأقصر تتقدم باعتذار عن أعمال الحفر لمد خطوط الغاز بمركز إسنا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تقدمت محافظة الأقصر، باعتذار عن أعمال الحفر واعاقة حركة المرور في طريق مد خطوط الغاز الطبيعي ضمن المشروع القومي لتحويل السيارات بأستخدام الغاز الطبيعي بدلآ من الوقود التقليدي والبدء في تنفيذ وأنشاء محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي عدد 6 محطات تشملها الدفعة الأولي (اللوتس ) ش صلاح سالم غرب السكة الحديد، ( شارع التليفزيون )،( زهرة الأقصر) ش السلخانة ،(النيل الأقصر )ناحية العوامية، ( ايزيس ) جزيرة العوامية طريق الجولي فيل، ومحطة ( الوطنية ) بإسنا. وقالت في بيان رسمى، ان الطريق التي سيتم العمل بها تشمل أمتداد شارع التلفزيون / شارع فايزة أبوالنجا بناحية العوامية / شارع الجولي فيل وأمتداده حتي أول طريق البياضية / شارع سيالة بدران / شارع صلاح سالم / إسنا الطريق الصحراوي توماس وعافية.
وستقوم المحافظة فور أنتهاء الأعمال بأعادة رصف الطرق ونشكر جموع المواطنين على سرعة الأستجابة لتنفيذ المشروع والمساهمة في أنهائها بأسرع وقت ممكن.
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