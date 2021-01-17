شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الأقصر تتقدم باعتذار عن أعمال الحفر لمد خطوط الغاز بمركز إسنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدمت محافظة الأقصر، باعتذار عن أعمال الحفر واعاقة حركة المرور في طريق مد خطوط الغاز الطبيعي ضمن المشروع القومي لتحويل السيارات بأستخدام الغاز الطبيعي بدلآ من الوقود التقليدي والبدء في تنفيذ وأنشاء محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي عدد 6 محطات تشملها الدفعة الأولي (اللوتس ) ش صلاح سالم غرب السكة الحديد، ( شارع التليفزيون )،( زهرة الأقصر) ش السلخانة ،(النيل الأقصر )ناحية العوامية، ( ايزيس ) جزيرة العوامية طريق الجولي فيل، ومحطة ( الوطنية ) بإسنا. وقالت في بيان رسمى، ان الطريق التي سيتم العمل بها تشمل أمتداد شارع التلفزيون / شارع فايزة أبوالنجا بناحية العوامية / شارع الجولي فيل وأمتداده حتي أول طريق البياضية / شارع سيالة بدران / شارع صلاح سالم / إسنا الطريق الصحراوي توماس وعافية.

وستقوم المحافظة فور أنتهاء الأعمال بأعادة رصف الطرق ونشكر جموع المواطنين على سرعة الأستجابة لتنفيذ المشروع والمساهمة في أنهائها بأسرع وقت ممكن.