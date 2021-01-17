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شكرا لقرائتكم خبر عن خروج ٩ حالات من مصابى كورونا من مستشفى قفط التعليمى والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن مستشفي قفط التعليمى باشراف الدكتور راجى تواضروس وكيل وزارة الصحه بقنا عن تعافي و خروج ٩ حالات من مصابى كورونا، بعد تماثلهم للشفاء التام
و أكد الدكتور أحمد كمال، مدير المستشفي ، ان خروج ٩ حالات من مصابى كورونا يرفع عدد المتعافين إلى ٦٠ حالة خروج من المستشفى منذ بداية الموجه الثانية لفيروس كورونا المستجد و أشاد بالدور الهام للدكتور محمد فوزي، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات التعليمية
و أضافت الدكتوره اسراء جمال ، المشرف الطبى بالمستشفى أن الحالات التى خرجت منهم ممرضه عمرها ٢٢ سنه و ٤ حالات من أصحاب الأمراض المزمنة و أعمارهم ما بين الستين و السبعين عاما
و قال الدكتور ابو الحسن الشاذلي نائب مدير المستشفى للشئون الفنيه أن جميع الأطباء و أعضاء هيئة التمريض و جميع العاملين يبذلون أقصى جهدهم للعمل على راحة المرضى وسلامتهم
و ناشد الدكتور محمد رمضان مدير إدارة العدوى الأهالى بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية و ارتداء الكمامات سواء فى الشوارع أو فى أى منطقه خاصة المناطق المزدحمة و الأسواق و غسل اليدين باستمرار
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