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ضبط 548 مخالفة مرورية و4 سائقين لتعاطيهم المواد المخدرة في أسوان

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محمود ملا 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت إدارة مرور أسوان، حملاتها المرورية اليومية، والتى أسفرت الحملات عن ضبط 548 مخالفة مرورية متنوعة للسائقين والمركبات، وضبط 4 سائقين لتعاطيهم المواد المخدرة أثناء القيادة.

كما تم ضبط دراجة نارية، وتوك توك، بدون ترخيص، والتصالح الفوري في 83 مخالفة، وتحرير 170 مخالفة غرامة ونش، وسحب تراخيص 75 حالة، لعدم قبول التصالح، و110 مخالفة تجاوز السرعة، و104 مخالفة متنوعة.

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    153,741

  • تعافي

    121,072

  • وفيات

    8,421

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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