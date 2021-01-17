شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 548 مخالفة مرورية و4 سائقين لتعاطيهم المواد المخدرة في أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت إدارة مرور أسوان، حملاتها المرورية اليومية، والتى أسفرت الحملات عن ضبط 548 مخالفة مرورية متنوعة للسائقين والمركبات، وضبط 4 سائقين لتعاطيهم المواد المخدرة أثناء القيادة.

كما تم ضبط دراجة نارية، وتوك توك، بدون ترخيص، والتصالح الفوري في 83 مخالفة، وتحرير 170 مخالفة غرامة ونش، وسحب تراخيص 75 حالة، لعدم قبول التصالح، و110 مخالفة تجاوز السرعة، و104 مخالفة متنوعة.