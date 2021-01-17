شكرا لقرائتكم خبر عن طلب إحاطة لوزيرة الصحة لإنشاء «بنك دم تجميعي» بمستشفى «إسنا التخصصى» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدمت النائبة زينب السلايمى، عضو مجلس النواب عن محافظة الاقصر، بطلب إحاطة إلى وزيرة الصحة، لعدم وجود بنك دم تجميعى فى مستشفى اسنا التخصصى رغم توافر المكان المخصص لاقامته.

وذكرت فى طلب الاحاطة، أنه لم يتم إمداد المستشفى بالمعدات اللازمة والاكتفاء ببنك الدم " تخزينى" موضحة أن مستشفى اسنا التخصصى يخدم اكثر من ٦٠% من سكان المحافظة، وهو تعداد مركز اسنا بقراه، مؤكدة أن المريض يضطر أهله إلى احضار اكياس الدم من مستشفيات الاقصر التى تبعد ٦٠ كيلو مترا، عن مركز اسنا، مما يؤدى إلى حدوث مضاعفات للمرضى قد تؤدى للوفاة لاستغراق احضار أكياس الدم لأكثر من ٣ ساعات ذهابا وعودة وتبرع بالدم من المتبرعين.

ونتيجة لذلك طالبت السلايمى، وزيرة الصحة بسرعة انشاء بنك الدم التجمبعى بمستشفى اسنا التخصصى، لافتة إلى أن المستسفى تعد الأشهر فى الصعيد والتى نجحت خلال الموجة الأولى من كورونا ان تحقق أعلى نسب فى التعافى من المرض ولا ينقص المستشفى حاليا سوى إقامة بنك الدم التجمبعى.