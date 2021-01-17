شكرا لقرائتكم خبر عن ختام فعاليات الدورة التدريبية الثانية لأساسيات التحول الرقمى للعاملين بجامعة حلوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اختتمت أمس فعاليات الدورة التدريبية الثانية للتدريب على أساسيات التحول الرقمى والتي تنظمها الإدارة العامة للتنظيم والإدارة جامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والتي تقدم أون لاين عن طريق برنامج Zoom للعاملين بالجامعة، تحت إشراف محمد ناصر أمين عام الجامعة، مها عبد الرحيم يونس أمين الجامعة المساعد، وعبد القادر يونس مدير عام الإدارة العامة للتنظيم والإدارة، ورانيا عبد الوهاب مدير الإدارة.

حاضر في الدورة التدريبية الدكتورة ريهام عصام المدرب المعتمد من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، واستهدفت الدورة التأكيد على أهمية رفع مهارات وإعداد كوادر بشرية مدربة تواجه التحديات الجديدة، وفق توجه الدولة نحو الميكنة والتحول الرقمي؛ حيث تسعي جامعة حلوان إلى أن تكون جامعة ذكية بمواردها البشرية.

تضمنت الدورة التدريب على مجموعة من الموضوعات حول التحول الرقمى والحكومة الإلكترونية وأركان التغيير للتحول الرقمى، ومميزات التحول الرقمى، وتقنيات التحول الرقمى، ومتطلبات ومحاور التحول الرقمى، وأهمية التحول الرقمى في تحسين كفاءة المؤسسات، والخطوات التي تتخذها مصر في إطار التحول الرقمى.

تأتي الدورة التدريبية في إطار التأكيد على أن التحول الرقمًي هو الاستثمار في الفكر وتغيير السلوك لاحداث تغيير جذري في طريقة العمل، والاستفادة من التطور التقني والتكنولوجي لخدمة المستفيدين بشكل أسرع وأفضل. وقام بتنسيق فعاليات الدورة التدريبية يومي الجمعه والسبت ١٥، ١٦ يناير ٢٠٢١، مدحت محمد جابر مسؤول التدريب عن بعد (أون لاين) بالإدارة العامة للتنظيم والإدارة.