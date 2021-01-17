شكرا لقرائتكم خبر عن خبير: 12 نصيحة لزيادة العائد في مزارع الدواجن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قدم الدكتور مصطفى خليل، رئيس بحوث بقسم الدواجن، في معهد بحوث صحة الحيوان وخبير صحة الدواجن، 12 نصيحة لزيادة العائد من مشاريع الدواجن لتحقيق العائد المالي المربح للمربين؛ منها رفع مستوى الأمان الحيوي لأقصى درجة ممكنة للحد من فرص انتشار الأمراض والعمل بجدية لتنظيم دخول الدورات لإتمام عدد من 6 إلى 7 دورات تسمين في السنة.

وشدد «خليل»، في تصريحات صحفية لـ«المصري اليوم» على أهمية الاقتصاد في العلف عن طريق تقليل الإهدار في التعليف بكل صوره سواء في الأيام الأولى للكتاكيت على الورق الكرتون أو من الاطباق البلاستيك أو في الأيام العادية بصالات الخدمة والأطباق الأوتوماتيك أو في المواسير في نهاية أيام التحميل، مشيرًا إلى أهمية الاعتماد على مصدر للأعلاف المتوازنة وما بها من إضافات علفية من بريمكسات ومضادات للسموم وكل احتياجات الطائر كاملة للحصول على الأوزان مبكرًا وإنتاج جيد من البيض وللتوفير في مصروفات شراء أي مكملات غذائية يتم إضافتها سواء للمياه أو الأعلاف.

وأشار الأستاذ بمعهد صحة الحيوان، إلى أهمية الاهتمام بجودة الأدوية واللقاحات والمطهرات وإضافات الأعلاف لتحقيق أقل الأسعار مع عدم الإخلال بكفائتها وجودتها، مشددًا على ضرورة وجود معمل بيطري للاعتماد على نتائجه في ضبط الرعاية البيطرية لتحديد الأدوية بناءً على اختبارات الحساسية وأوقات التحصينات وقياس المناعات بعد التحصين.

لفت «خليل»، إلى أهمية رفع كفاءة الإدارة اليومية لعنابر التربية للدواجن من حرارة وتهوية وتدفئة أو تبريد من اليوم الأول للقطيع لتقليل النفوق وزيادة العدد المتبقي للتسويق والإقلال من مصاريف الصيانة لأقصى حد ممكن، هذا دور الجميع بداية من مهندس المزرعة ومسؤول الصيانة لاستخدام الإمكانيات المتاحة قبل شراء أي شئ.

وأوضح أن الإدارة السليمة للعنابر والمعدات وكفاءة القائم بالتشغيل وعلمه باحتياجات الطائر لكل عمر ووزن ونوع إنتاج توفر الكثير من الهدر في التدفئة أو التبريد وما يعود منها على فقدان في الأوزان أو الإنتاج أو مرض ونفوق الطيور، لافتًا إلى أهمية الاستغلال الأمثل للعمالة وبكفاءة وتعيين العدد المناسب مما لا يحمل التكلفة مرتبات زيادة أو أجور إضافية لعمليات ممكن أن تتم بعدد أقل من العمالة.

وشدد على أهمية تحديد احتياجات الإضاءة وشدتها المناسبة لظرف الإنتاج يوفر الكثير من مصروفات الطاقة والكهرباء ودقة حساب المدخلات والمخرجات ودقة إمساك الدفاتر من نافق وأعلاف وأدوية ومصروفات صيانة توفر الكثير من الوقت وتقلل من خطأ ضياع البيانات وخطأ الحسابات.

ونبه «خليل» إلى أهمية دقة متابعة قطيع الدواجن يوميًا داخل مزارع الدواجن وفحصه وسرعة تشخيص المشكلة والتعامل معها يوفر الكثير من الخسارة في النفوق والإنتاج ويؤدي إلى سرعة الاستجابة للعلاجات وعدم تكرارها والعمل حواجز داخل العنابر للتربية والفرز وعمل فئات للإسراع أو البدء المبكر ببيع الأوزان الثقيلة أو لكسب أيام في مدة كل دورة لحين اكتمال نمو الطائر المتأخر.

ولفت «خليل» إلى أهمية معايرة جميع أجهزة القياس بصفة دورية، مثل ميزان البسكول للتأكد من وزن الخامات الواردة من سولار وأعلاف ومعايرة الأجهزة الموجودة في المحتبر البيطري للحصول على نتائج دقيقة، وأن يكون مصدر ونوعية الكتكوت من مصادر معلومة ذات مصداقية عالية لضمان جودة الإنتاج الداجني داخل مزارع الدواجن.