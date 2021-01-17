شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم المنوفية» يحصد المراكز الأولى على مستوى الجهورية في مسابقة الكاريكاتير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

حصد إدارة التعليم بمحافظة المنوفية، على المراكز الأولى، على مستوى الجمهورية، في مسابقة الكاريكاتير «أون لاين» والتي نظمتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مع مراعاة تفادي عدوى فيروس كورونا.

وكرم أحمد سويد مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية، الطالبة رولا محمد حسن من مدرسة مصر الحرة المتميزة للغات بشبين الكوم، والفائزة بالمركز الأول على مستوى الجمهورية للمرحلة الثانوية، كما كرم الطالب عز الدين محمد وهبه، من نفسالمدرسة لفوزه بالمركز الثاني على مستوى الجمهورية، للمرحلة الإعدادية،

وأيضا الطالبة نيفين مصطفى مقارد، من مدرسة بروي الإبتدائية لفوزها بالمركز الثالث، على مستوى الجمهورية للمرحلة الإبتدائية، كما كرم الطالبة راندا محمد نجيب من مدرسة خالد بن الوليد للتعليم الأساسي لفوزها بالمركز الخامس على مستوى الجمهورية.