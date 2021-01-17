شكرا لقرائتكم خبر عن وسط أزمة كورونا.. هل سترتفع أسعار الذهب؟.. خبيرة أسواق مال تجيب (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت رانيا الجندي، خبيرة أسواق المال، إن أعلى نقطة وصل إليها الذهب كان في شهر أغسطس من العام الماضي، وكانت 2.89 دولار لأوقية الذهب وكان ينصح الخبراء والمستثمرين في وقتها بشراء الذهب.

وأضافت الجندي، في لقاء مع الإعلامية رشا مجدي خلال برنامج «صباح البلد» والمذاع على قناة «صدى البلد»، أن المؤسسات العالمية أيضًا نصحت بشراء الذهب وتوقع وصوله 2.400 دولار لأوقية الذهب.

وأشارت إلى أنه مع بداية انطلاق الانتخابات الأمريكية وفوز بايدن، والإعلان عن أول عقار طبي في روسيا لجائحة كورونا نتج عنه تغير كل ملامح هذه الخريطة وهبط الذهب عالمياً خاصة مع لجوء الأسواق لسيولة الأموال وبيع الذهب.

ولفتت إلى أن البنوك المركزية العالمية بعد تغير ملامح خريطة العالم فيما يخص أسواق الذهب قامت ببيع 23 طن مكعب من الذهب مع وجود دول قليلة كانت في دائرة الشراء منها كازاخستان، الهند.

وتابعت أن أكثر الدول في دائرة بيع الذهب كانت تركيا وذلك بعد تحقيقها استثمارات حقق أرباحًا وذلك لسداد عجز الموازنة المالية لديها، لافتة إلى أن عمليات البيع استمرت حتى تحقيق 1827 دولارًا للوقية الذهب في الوقت الحالي.