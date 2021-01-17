شكرا لقرائتكم خبر عن خبيرة أسواق مال: ودائع البنوك في مصر بلغت 4 تريليون و 790 مليار جنيه (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت رانيا الجندي، خبيرة أسواق المال، إن ودائع البنوك في مصر بلغت 4 تريليون و 790 مليار جنيه، وأن قيمة شهادات الاستثمار ذات العائد 15% و 14% لثلاث سنوات العام الماضي فقط بعد انخفاض فائدة البنك المركزي 3% إثر جائحة كورونا بلغت 460 مليار جنيه.

وأضافت الجندي، في لقاء مع الإعلامية رشا مجدي، خلال برنامج «صباح البلد» والمذاع على قناة «صدى البلد»، أن قيمة شهادات الاستثمار من الممكن أن تخرج من منتصف السنة المالية للبحث عن استثمار آمن بفائدة مماثلة.

ونصحت خبيرة أسواق المال، بالاستثمار في صناديق الاستثمار وذلك في مجالات مختلفة مثل الصندوق الاستثمار العقاري الذي أعلن عنه بقيمة 2.5 مليار جنيه والذي سيعمل في مجال العقارات التي تشمل المستشفيات، المدارس، الجامعات، التجمعات السكنية، وكل أشكال العقارات والماكن الترفيهية.

وأكدت الجندي، إن جائحة كورونا لم تقم بالتأثير على صحة الأفراد بل على البورصات العالمية، والاقتصاد، وأسواق الذهب ، مشيرة أن الاقتصاد المصرى شهد استقرارا خلال جائحة كورونا وذلك بإشادة مؤسسات تقييم دولية.

ولفتت خبيرة أسواق المال، إلى صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي أشادوا بأداء الاقتصاد المصري بعد وصول معدلات النمو إلى 2.8 بدلا من 2% وهو ما نتج عنه قوة وانتعاش الاقتصاد المصري.