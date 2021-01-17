شكرا لقرائتكم خبر عن شفاء 134 حالة جديدة من «كورونا» بـ«عزل العجمي» بالإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور وليد مختار، مدير مستشفى العجمي المركزي، المخصص لعزل مصابي فيروس كورونا بالإسكندرية، خروج 134 متعافي من فيروس كورونا المستجد، اليوم الأحد، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1019 حالة حتى اليوم.

وقال «مختار»، لـ«المصري اليوم»، إنه تم ارتفاع حصيلة المحولين إلى التعافي المنزلي إلى 244 حالة، بعد تحويل 16 حالة جديدة،فيما تم تحويل 4 حالات جديدة إلى فترة النقاهة، لتصل الحصيلة إلى 467 حالة.

ولفت مدير مستشفى العجمي المركزي، المخصص لعزل مصابي فيروس كورونا بالإسكندرية، إلى أن المستشفى مجهز كمستشفى عزل المصابين، ضمن خريطة وزارة الصحة والسكان في هذا الصدد، حيث تضم 200 سرير عناية مركزة و60 جهاز تنفس صناعي ثابت و2 جهاز متحرك موضحا أن المستشفى تضم 53 طبيب و60 من هيئة التمريض.