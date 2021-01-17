شكرا لقرائتكم خبر عن بتكلفة 400 مليون جنيه.. محافظ الشرقية يتابع إنشاء محطة معالجة كفر دنوهيا بالزقازيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أن المحافظة تولي إهتماماً كبيراً بتنفيذ مشروعات الصرف الصحي بمختلف القري والمراكز، تزامناً مع خطة الدولة لتنفيذ مشروعات الصرف الصحي للقري المحرومة، وتدعيماً لمشروعات البنية التحتية والإرتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك خلال تفقده لمشروع إنشاء محطة معالجة صرف صحي كفر دنوهيا، ومحطات رفع مشروع صرف صحي قرى «دنوهيا، الزهراء، كفر أباظة، أنشاص البصل، طهره حميد» بمركز الزقازيق، والمُقامة بتكلفة مبدئية 400 مليون جنيه، لتعمل بطاقة استيعابية 14 ألف م3/ اليوم، لتقديم مشروع صرف صحي آمن وسليم للحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين.

قدم المهندس سامح قابيل، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، شرح تفصيلي عن مراحل تنفيذ المشروع، مشيراً إلى أنه تم بدء تنفيذ المشروع في نهاية عام 2018 ومن المقرر نهو الأعمال بالمشروع ودخوله الخدمة الفعلية نهاية العام الجاري، حيث تم الإنتهاء من تنفيذ الأعمال الإنشائية بنسبة 75 %، وجاري مضاعفة الأعمال وتكثيف الورديات بالمشروع لسرعة الإنتهاء منه طبقاً للجدول الزمني المحدد.

تفقد المحافظ أحواض التهوية البيولوجية للمحطة للوقوف على نسب تنفيذ الأعمال بالمحطة، مؤكداً حرصه الدائم والمستمر على متابعة مشروعات البنية التحتية، ومنها خدمة الصرف الصحي والتي تُعد من أهم الخدمات التي تحرص المحافظة على تنفيذها بجميع القري والمراكز.

شدد المحافظ على الشركة المنفذة للمشروع بتطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية أثناء العمل، للحفاظ على صحة وسلامة العاملين بالمشروع وتوفير بيئة عمل آمنه لهم.