شكرا لقرائتكم خبر عن القوات المسلحة تطلق موقعا إلكترونيا جديد لتقديم الخدمات بالمجمع الطبي بالمعادي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلقت القوات المسلحة موقع إلكتروني جديد للمجمع الطبى للقوات المسلحة بالمعادي، وعنوانه كالتالى: www.mafmc.com.eg.

جاء ذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة للاستفادة القصوى من التطور التكنولوجي لتطوير منظومة العمل بهدف تقديم أرقى مستوى خدمي لضباط القوات المسلحة وأسرهم.

ويهدف الموقع إلى تقديم كل الخدمات وتسهيل إجراءات حجز العيادات الصباحية والمسائية وعيادات الخبراء والاسستشاريين والاستعلام والرد على الإستفسارات المختلفة، مع إمكانية الرد على الاستفسارات والتواصل عبر الإتصال التليفوني على أرقام 0225256348 / 0225256350 أو من خلال الواتساب على رقم 01200203111 أو البريد الإلكتروني [email protected] .eg.

يأتي ذلك في إطار خطة القوات المسلحة لمواكبة التطورات التكنولوجية الهائلة والتحول إلى مجتمع رقمي وتطويعه بما يسهم في تقديم أفضل خدمة متميزة وفقاً للأساليب التكنولوجية الحديثة.