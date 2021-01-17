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رسمياً.. جمهورية شبين يتعاقد مع لاعب وسط كوكاكولا

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هند إبراهيم 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نجح مجلس إدارة نادي جمهورية شبين والجهاز الفني بقيادة الكابتن ياسر رضوان في التعاقد رسمياً مع اللاعب محمود عزت لاعب وسط كوكاكولا السابق لمدة موسمين ونصف .

وسبق للاعب اللعب لأندية سبورتنج كاسل وماليه كفر الزيات

ووقع اللاعب علي عقود انضمامه لنادي الجمهورية في حضور الكابتن ياسر رضوان المدير الفني لجمهورية شبين .

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