شكرا لقرائتكم خبر عن رسمياً.. جمهورية شبين يتعاقد مع لاعب وسط كوكاكولا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
نجح مجلس إدارة نادي جمهورية شبين والجهاز الفني بقيادة الكابتن ياسر رضوان في التعاقد رسمياً مع اللاعب محمود عزت لاعب وسط كوكاكولا السابق لمدة موسمين ونصف .
وسبق للاعب اللعب لأندية سبورتنج كاسل وماليه كفر الزيات
ووقع اللاعب علي عقود انضمامه لنادي الجمهورية في حضور الكابتن ياسر رضوان المدير الفني لجمهورية شبين .
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