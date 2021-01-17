شكرا لقرائتكم خبر عن تداول 10 آلاف و267 طنًا بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، الأحد، ان إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 6 سفن وتم تداول 10267 طن بضائع و463 شاحنة، حيث شملت حركة الواردات 4225 طن بضائع و234 شاحنة، فيما شملت حركة الصادرات 6042 طن بضائع و229 شاحنة.

حيث شهد ميناء سفاجا مغادرة 4 سفن، وهي أمانة، الحرية، أمل، وادي سفاجا.