شكرا لقرائتكم خبر عن قبول دفعة جديدة من الأطباء البشريين للتكليف بالقوات المسلحة بالصفة العسكرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صدق الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من الأطباء البشريين الحاصلين على درجة الماجستير/الدكتوراة، للتكليف للعمل بالقوات المسلحة بالصفة العسكرية دفعة يوليو 2021.

الشروط العامة للقبول:

- أن يكون المرشح ووالديه وأجداده مصريين وغير مكتسبين أو متقدمين للحصول على جنسية دولة أخرى.

- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو في جريمة مخلة بالشرف.

- أن يكون حسن السير والسلوك.

- أن يتم إرفاق المعاملة التجنيدية ويتم استخراجها من إدارة التجنيد أو من منطقة التجنيد التابعة للمرشح.

- أن يكون لائقاً طبياً طبقاً لشروط اللياقة الطبية المقررة من المجلس الطبى العسكرى العام.

- أن يجتاز بنجاح الإختبارات النفسية والإختبار الشخصى (كشف الهيئة) وفقًا لتقييم لجنة الإختبار.

- أن يتقدم المرشح بتعهدات كتابية تضمن الإلتزام الكامل بشروط التقدم للتكليف بالصفة العسكرية مع التأكيد على أن تكون البيانات المدرجة في أوراق القبول والتى تم على أساسها قبول المرشح صحيحة طوال فترة وجوده بالقوات المسلحة (فترة التكليف).

- أن يلتزم المرشح بإرتداء الزى العسكرى المعمول به بالقوات المسلحة.

- لايسمح لمن أدى الخدمة العسكرية كضابط إحتياط الترشح للتكليف بالصفة العسكرية.

ويشترط للأطباء البشريين الحاصلين على درجة الماجستير ألا يزيد السن عن 34 سنة في 1 / 7 / 2021، وألا يزيد الحاصلين على درجة الدكتوراه عن 38 سنة في 1 / 7 / 2021، وأن لا يقل التقدير عن جيد في البكالوريوس / الماجستير / الدكتوراه، وأن يكون الطبيب قد أمضى فترة الإمتياز.

علمًا بأن أماكن سحب ملفات القبول بإدارة شؤون ضباط القوات المسلحة (فرع الإحتياط والمكلفين ) بكوبري القبة إعتبارًا من يوم الإثنين الموافق1/2/2021، ولمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الرسمى لوزارة الدفاع (www.mod.gov.eg)، وللتواصل مع المختصين خلال الفترة من الساعة 9 صباحًا حتى 2 مساءً عدا الأجازات والعطلات الرسمية على الرقم ( 26177882 02).