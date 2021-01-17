شكرا لقرائتكم خبر عن «الوطني للدراسات» يطالب الدولة بتبني استراتيجيه شاملة لتعزيز القوة الناعمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد عدد من الخبراء والباحثين والفنانين، أن مصر تمتلك العديد من مقومات القوة الناعمة، مطالبين خلال ورشة عمل بعنوان «القوة الناعمة: محددات وآليات استعادة الدور» الدولة بتبني استراتيجيه شاملة وواضحة لتعزيز القوة الناعمة، ومن ثم تأسيس إطار مؤسسي للإشراف على تنفيذها وتجنب تكرار الإجراءات التي دعمت تراجع تأثير قوة مصر الناعمة.

دعا المشاركون خلال الورشة التي عقدها المركز الوطني للدراسات مساء أمس، السبت، وأدارها اللواء محمد عبدالواحد، خبير شؤون الأمن القومي ومستشار المركز، بحضور اللواء أحمد الشهابي، رئيس المركز الوطني للدراسات، والدكتور عمرو هاشم ربيع، نائب مدير مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام، والدكتورة سماء سليمان، عضو مجلس الشيوخ ومدير وحدة الإنذار المبكر بمركز دعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، والفنانة سلوى محمد على، والفنان أحمد وفيق، ومحمد الدسوقي رشدي، الإعلامي، ومصطفي الكيلاني، الكاتب الصحفي، وهاني الأعصر، المدير التنفيذي للمركز الوطني للدراسات، وعدد من باحثي المركز.

ناقشت الورشة مفهوم القوة الناعمة ومؤشراتها المختلفة، وأهم أشكال القوة الناعمة وأهدافها وأدواتها وكيفية استخدامها، ثم تناول الحضور واقع القوة الناعمة في مصر، وأبرز التحديات والإشكاليات التي تواجه توظيفها بالشكل الأمثل، ورؤيتهم لكيفية التعاطي مع التحديات والإشكاليات.

واستعرض اللواء أحمد الشهابي بايجاز تعريف القوة الناعمة، ثم بعدها قام اللواء محمد عبدالواحد بشرح أهمية استفادة مصر من قوتها الناعمة. وأوضح الدكتور عمرو هاشم الفروق بين القوة الناعمة والقوة الذكية. وتحدثت الدكتورة سماء عن القوة الناعمة من منظور العلاقات الدولية والاقليمية وأكدت على حاجه مصر لتطوير مفهوم القوة الناعمه وفقا لأهداف وتوجهات متناسبه مع التطور الهائل في التكنولوجيا.

دار نقاش بين الحضور عن الفن كأحد عوامل القوة الناعمة في مصر وكيفيه تأثيرة وآليات أستعادة دور القوة الناعمه لمصر. و أكد الفنان أحمد وفيق على أهمية تطوير المحتوى الفنى بما يتلائم مع الشعوب التي يستهدفه. وقالت الفنانة سلوى محمد على أنها تعتبر الفنون المستقله في مصر هي الأمل.

وقال الإعلامي محمد الدسوقي رشدي، إن مصر لديها فائض من القوة الناعمة تستطيع من خلالها التأثير في كثير من الأمور والقضايا في الخارج والداخل. من جهته، أشار الناقد مصطفى الكيلانى على أهمية إحياء دور قصور الثقافة مرة أخرى وأيضا.