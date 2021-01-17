شكرا لقرائتكم خبر عن «توتال العالمية» تقدم نصائح شراء واختيار أنواع الزيوت المناسبة لمحركات السيارات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يعد زيت الموتور – محرك السيارة – عنصراً هاماً جداً لأي سيارة، إذ أنه بمثابة القلب النابض للسيارة، وربما يصيب مالك السيارة الحيرة في اختيار النوع الأنسب لمحرك سيارته حيث تتعد أنواع الزيوت بالسوق.

وتقدم شركة توتال العالمية – إحدي الشركات الرائدة دولياً في مجال إنتاج وتصنيع زيوت السيارات – عدة نصائح لاختيار زيت المحرك الأنسب لسياراتك، حيث أن زيوت موتور السيارات تختلف تبعًا لنوع السيارة نفسها، من حيث السرعة والوزن والضغط على المحرك.

تقول توتال العالمية في نصائحها أن أنواع زيوت السيارات تتلخص في ثلاثة أنواع رئيسية هي زيوت تخليقية ونصف تخليقية ومعدنية، والنوع الأول الزيوت التخليقية أي المصنعة، والتي تحتوي على نسبة من زيت معدني طبيعي كأساس لها وقد تم تصميمها كيميائيًا وإضافة بعض المواد إليها لتحسين خصائصها. (شرح الزيت التخليقي: وهي زيوت تم تصنعها معملياً عن طريق تركيبها كيميائياً مع الخلط بالاضافات التي تضمن للمحرك افضل حماية واداء)

أما الزيوت شبه أو نصف التخليقية، هي زيوت مصنعة من خليط من الزيوت المعدنية وزيوت مصنعة. أما بالنسبة، للزيوت المعدنية، فهي زيوت طبيعية بالكامل يتم الحصول عليها من تكرير النفط الخام ويضاف بعض المواد إليها لتحسين خصائصها.

تشير توتال العالمية إلى أنه عند البحث عن الزيت المناسب لمحرك سيارتك، لابد من الرجوع إلى دليل التصنيع الخاص بالسيارة والتعرف على نصائح الشركة المصنعة لها بشأن لزوجة الزيت الذي يجب استخدامه لحماية الموتور من التلف وإطالة عمره، وبناءً على ذلك اختيار ماركة الزيت وفقًا لرموز مدونة عليه،، شريطة أن يكون هذا الزيت مستوفي لمعايير معهد البترول الأمريكي API.

تابعت أنه لابد من تحديد درجة لزوجة الزيت التي يجب عليك استخدامه وفقًا لدرجات حرارة السيارة التي تعمل بها عادةً، مشيرة إلى أن هناك بعض العلامات ستجدها على عبوة زيت المحرك يجب فهمها للاطمئنان إلى جودة الزيت الذي تستخدمه لسيارتك.

وتشير العلامة الدائرية (API) إلى معيار SL على سبيل ال مثال والذي يعني أن هذا الزيت قد خضع إلى مجموعة من الاختبارات المعملية للمحرك والرواسب التي يخلفها الزيت عليه، وأنه مستوفي لجميع الشروط في هذا الصدد.

أما عن درجة لزوجة الزيت الSAE تقول توتال العالمية أنه يتم اختبار درجة اللزوجة وهي باردة ومرة أخرى وهي ساخنة، حيث أن زيت المحرك يخف لزوجته عندما يسخن وتزيد لزوجته عندما يبرد، ودائمًا ما تحدد درجة اللزوجة بأرقام ثنائية مصحوبة بحرف «W» الذي يشير إلى اختصار كلمة شتاء (Winter) بالإنجليزية وتحدد درجة اللزوجة بمؤشر 00W00.

تضيف أنه كلما زاد هذا الرقم الثنائي، يعني أن الزيت يكون أكثر سمكًا عند التسخين، أي أن الزيت المدون عليه W-40 اعلي لزوجتاً عند التسخين من الزيت المدون عليه W-30.

تشير توتال العالمية إلى أنه تتوفر حاليًا الكثير من الزيوت المحسنة والمخلقة وتلك ذات الأميال الكثيرة التي توفر للسيارة مسافة سير أكثر باستعمال نفس الزيت، مضيفة أنه لتسهيل اختيار الزيت المناسب للسيارة فلابد كما سبق الذكر الرجوع إلى دليل السيارة لمعرفة نوع الزيت المناسب وكميته، وأحيانًا يكون نوع الزيت المناسب مدونًا على الغطاء الخاص بخزان الزيت بجوار المحرك، أو يمكنك الرجوع إلى المواقع الإلكترونية الخاصة بالشركات المصنعة لزيوت المحركات واختيار الزيت المناسب وفقًا لنوع السيارة وسنة الصنع.

وتوفر شركة توتال Total على سبيل المثال مجموعة من الزيوت المصنعة والمحسنة التي تناسب مختلف محركات السيارات ويمكنك زيارة موقع الشركة للتعرف على أنواع الزيوت وأفضلها لسيارتك سواء معدنية أو تخليقية أو شبه تخليقية تبعًا لنوع المحرك (يعمل بالديزل أو النفط، خفيف أو ثقيل، محرك سيارة عادية أو نقل أو تجارية)، فضلًا عن درجة اللزوجة اللازمة للحفاظ على التشحيم اللازم للمحرك أثناء تشغيله في درجات الحرارة المختلفة وبالطبع التعرف على مؤشر أداء الزيت نفسه وفقًا لمعايير الـ API.