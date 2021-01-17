شكرا لقرائتكم خبر عن «توك شو نيوز»: علاقة صفوت الشريف بمصرع عمر خورشيد.. ومقتل سعاد حسني.. وصحة عبلة الكحلاوي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ناقشت برامج «التوك شو» أمس السبت، عددا من الموضوعات والقضايا المهمة والمتنوعة التي تشغل الرأي العام، من خلال استضافة عدد من الضيوف المتخصصين في الشؤون التي تم طرحها.

«المصري اليوم» يرصد أبرز الموضوعات التي تناولتها البرامج التليفزيونية أمس.

كامل الوزير يرد على الجدل المُثار حول ضخامة تكلفة القطار فائق السرعة

رد كامل الوزير، وزير النقل على الجدل المُثار حول مبلغ الـ 360 مليار جنيه تكلفة القطار الكهربائي فائق السرعة، موضحًا أن تكلفة المشروع قد تتعدى هذا المبلغ، لكن لن يتم دفعها على دفعة واحدة .

أوضح «الوزير» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحكاية» المُذاع على قناة «mbc مصر» ويقدمه الإعلامي عمرو أديب، «التكلفة لن يتم دفعها كاملة لشركة سيمنس، بل إن خط القطار تكلفته بالكامل 8.2 مليار دولار مقسمين إلى جزئين خلال المرحلة الأولى، أحدهما يرجع لشركة سيمنس مقابل الوحدات المتحركة والأنظمة بقيمة 3 مليار دولار»، لافتًا إلى أن مصر لن تدفع تكلفة صيانة القطار لمدة الـ 15 عاما المقبلين.

أضاف «الجزء الثاني يرجع للعمالة المصرية وهو بقيمة 5.2 مليار دولار، مخصص لأعمال الحفر والردم وإنشاء المحطات والأسوار».

تعليق وزير التجارة والصناعة الأسبق على تصفية الحديد والصلب

علق منير فخري وزير التجارة والصناعة الأسبق، على قرار تصفية شركة الحديد والصلب، مؤكدًا تأيده الخطوة التي وصفها بالحساسة، إذ يعتبره البعض رمز للسياسة ودليل على النهضة الصناعية المصرية.

أضاف «فخري» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «كلمة أخيرة» المُذاع على قناة on وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي: «لكن هذا الارتباط الذي يجمعنا بشركة الجديد والصلب لا بد ألا يفقدنا الحكمة، حيث إنه من الضروري أن نتخذ القرار بعيدًا عن الانتماءات العقائدية والمواقف الأيديولوجية».

أوضح «الشركة خلال الـ 22 سنة الماضية حققت خسائر متراكمة بلغت 14 مليار جنيه بغض النظر عن الأرقام الرسمية المعلنة»، لافتًا إلى أنها حققت الخسائر لأنها لا تمتلك أيًا من مقومات النجاح، إذ تقادمت خطوط إنتاجها التي بُنيت منذ 1954.

شقيق عبلة الكحلاوي يكشف تطورات حالتها الصحية

كشف محمد الكحلاوي شقيق الدكتورة عبلة الكحلاوي، تطورات حالتها الصحية بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد، موضحًا أن مشكلتها حاليًا متعلقة بجهاز المناعة، حيث بدأ الفيروس في مهاجمة الرئة.

أضاف «الكحلاوي» خلال مداخلته في برنامج «مساء dmc» المُذاع على قناة «dmc» وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، «يحاول الأطباء إضعاف الفيروس حتى لا يستمر في مهاجمته للرئة»، وطالب الجمهور بالدعاء لها.

شقيق عمر خورشد يكشف حقيقة مقتل شقيقه

أوضح إيهاب خورسيد شقيق االفنان الراحل عمر خورشيد حقيقة مقتل شقيق، مؤكدًا أنه لم يمت ميتة طبيعية أو نتيجة حادث سير.

قال «خورشيد» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحكاية»، إن تقرير الطب الشرعي الخاص بعمر خورشد أشار إلى وجود جرح نافذ في رقبته، ما يعني أنه تم ذبحه وهذا هو سبب الوفاة الحقيقي، مشيرًا إلى أن الأسرة لم تستطع الحديث حينها بسبب سلطة الجاني.

وعن وجود أي أدلة على وجود علاقة بين صفوت الشريف ووفاة عمر خورشيد فأوضح أن مثل هذه العمليات ليس لها أي أدلة بدليل عدم الوصول لدليل في قضية مقتل سعاد حسني، لافتًا إلى أنه بالفعل تعمد أخذ عزاء شقيقه بعد وفاة صفوت الشريف.

وعن رفضه لتقديم بلاغ وفتح القضية من جديد فقال: «أرفع قضية ضد مين؟».

سميير صبري: سعاد حسني لم تنتحر

قال الفنان سمير صبري إن تقرير الطبيب الشرعي البريطاني الخاص بسعاد حسني بعد وفاتها، يشير إلى عدم وجود كسر في الجثمان بل كان هناك كدمات في أنحاء مختلفة من الجسم.

أضاف «صبري» خلال لقائه ببرنامج «واحد من الناس» المُذاع على قناة «الحياة» ويقدمه الإعلامي عمرو الليثي، «أعتقد أنه لا يمكن أن تسقط سيدة 58 عاما من الطابق السادس دون أن تتعرض للكسر»، مشيرًا إلى وفاتها قبل السقوط.

أوضح «سعاد حسني لم تنتحر، أعتقد أنها قُتلت، ولكن ليس من الضروري أن يكون مقتلها مقصودًا».