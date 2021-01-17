شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة الواسطى: الانتهاء من مشروع البيارات لتجفيف المياه الجوفية بالقرى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المحاسب محمد بكرى، رئيس مركز ومدينة الواسطى، انه تم الانتهاء من مشروع انشاء بيارات تجفيف المياه الجوفيّة بقري الميمون وبني حدير وإنفسط وونا القس، وأعمال تطوير وتجميل مدخل مدينة الواسطى ومبنى الحملة الميكانيكيّة، وإعادة رصف شارع سعد زغلول بمدينة الواسطى واضاف إلى قيام الوحدة المحلية لقرية ميدوم بمتابعة أعمال التبطين بترعه الآثار بالقرية، كما تم شفط تسريب المياه الجوفية بمحيط مدافن القرية،وتمهيد مدخل قرية النواميس عقب إصلاح أعطال خط مياه الشرب الرئيسي بالقرية،

وقال «بكرى» انه تم تنفيذ حملة مكبرة استهدفت رفع القمامة والمخلفات والأتربة من مناطق متفرقة بمدينة الواسطى تم خلالها رفع 145 طن قمامه من مناطق متفرقة من مدينة الواسطى ونقلها إلى مصنع التدوير بالمنطقة الصناعية بكوم أبوراضي، كما تم تنفيذ حملة لمتابعة تطبيق قرار غلق المحال التجارية، ومتابعة المشروعات الجاري تنفيذها بدائرة المركز حيث تم متابعة