شكرا لقرائتكم خبر عن ساويرس عن مطالبات وقف بيع الحديد والصلب: «نوزع على كل عامل مكافأة من إجمالي خسائر سنتين» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

رفض رجل الأعمال نجيب ساويرس، اعتراض البعض على بيع شركة الحديد والصلب بحلوان.

وقال في رده، على تغريدة شرها، هيثم الحريري، النائب السابق بمجلس النواب والتي قال فيها «ارفض بيع الحديد والصلب»: «نسيت إنها في آخر خمسين سنة بتخسر مليارات سنويا من فلوس الشعب ودافعي الضرائب».

وتابع قائلاً: «أحسن نوزع على كل عامل مكافأة من إجمالي خسائر سنتين متقسمةً عليهم! للعلم معظم العمال بتشتغل في شغلانات تانية ويتيحي تمضي وبس ....».

كانت قد كشفت وزارة قطاع الأعمال في مصر، السبت، أسباب تصفية شركة الحديد والصلب في حلون، وقالت الوزارة في بيان إن قرارها جاء «بعد فشل محاولات كثيرة لوقف نزيف الخسائر التي بلغت مجموعها في 30 يونيو الماضي حوالى 8.5 مليار جنيه (حوالي 540 مليون دولار)، فيما بلغت المديونيات مبلغا مماثلا».

وتابع البيان أن الجمعية العامة غير العادية لشركة الحديد والصلب صادقت على القرار في 11 يناير الجاري، وإن الأولوية الأولى حاليا هي الحفاظ على حقوق ومكتسبات العاملين، وإعطاؤهم كافة الحقوق المكفولة لهم قانونا.