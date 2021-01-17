شكرا لقرائتكم خبر عن «اعرف معملك».. مبادرة بجامعة بنها لدعم البحث العلمي والتطوير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أطلقت وحدة المعامل والأجهزة العلمية بجامعة بنها مبادرة «أعرف معملك»، تحت رعاية الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بأعمال رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور محمد بسيوني مدير وحدة المعامل والأجهزة العلمية بالجامعة.

وقال «الجيزاوي»، إن الهدف من المبادرة تعريف شباب الباحثين على المعامل المتميزة والتي تحتوي على الأجهزة العلمية ذات الكفاءة العالية بكليات الجامعة وايمانا بدورها في تطوير العملية البحثية للارتقاء بجودة المخرجات البحثية وتحقيق تميزا بملف التصنيف الدولي للجامعة.

من جانبه أوضح الدكتور محمد بسيوني، أن المبادرة اشتملت على محورين: الأول عبارة عن اتاحه بيانات المعامل والأجهزة العلمية بكليات الجامعة على موقع البنك القومي للمعامل والأجهزة العلمية بالمجلس الأعلى للجامعات والموجود على شبكة المعلومات الدولية، مشيرا إلى أن المحور الثاني عبارة عن اتاحه بيانات المعامل والأجهزة العلمية على موقع الوحدة بالبوابة الإلكترونية بالجامعة، مصحوبا بعرض للتعريف بالبنك القومي للمعامل وكيفية الدخول علية والاستفادة من الأجهزة العلمية الموجودة بالجامعات الحكومية والخاصة والمراكز والمعاهد البحثية، وذلك لدعم البحث العلمي والتطوير.

