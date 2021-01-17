شكرا لقرائتكم خبر عن صحة القليوبية: بدء إطلاق مبادرة متابعة حالات العزل المنزلي لمرضى كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة سعاد محمد عبدالحليم وكيل مديرية الصحة بالقليوبية أنه تم إطلاق مبادرة رئيس الجمهورية لـ«متابعة حالات العزل المنزلي لمرضى الكورونا» تحت شعار «100 مليون صحة» في إطار حرص الدولة على صحة وسلامة جميع مرضى فيروس كورونا

وأوضحت وكيلة المديرية أن المبادرة تستهدف متابعة حالات العزل المنزلي لمرضى فيروس كورونا المستجد الذين تم تشخيصهم بمستشفيات وزارة الصحة

اكدت «عبدالحليم» في بيان لها أنه يتم متابعة حالات العزل المنزلي ميدانيا بداية من إدارتي شبرا غرب وشرق بحضور الدكتورة نجلاء مهدي سعيد منسق عام المبادرات ومدير الرعاية الأساسية بالمديرية، والدكتور ياسر حامد دياب مدير الإدارة الصحية بشبرا شرق، والدكتورة شادية مفيد يونس مديرة الاداره الصحية بشبرا غرب، والفريق الطبي بكلتا الإدارتين وتلاها تعميم المبادرة في اليوم التالي على جميع الإدارات الصحية بالمحافظة

وأضافت أن آلية العمل بالمبادرة تتضمن تقديم خدمات قياس نسبة تشبع الأكسجين في الدم للمرضى عن طريق تشكيل فرق زيارات للمنازل وتشكيل فرق متابعة عن طريق المكالمات التليفونية على أن يتكون الفريق من فرد واحد من أعضاء الفريق الطبي بوحدات ومراكز الرعاية الأولية.

وتم التأكيد على متابعة تطورات الحالة الصحية للمرضى دوريًا خلال فترة العزل المنزلي، مشيرًا إلى أنه في حالة حدوث أي مضاعفات مرضية يتم نقل الحالة إلى المستشفيات المخصصة لاستقبال مرضى فيروس كورونا المستجد على مستوى الجمهورية لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، منوهه إلى إن عدد فرق المتابعة التليفونية بالمحافظة 48، وعدد فرق الزيارات المنزلية بالمحافظة 32