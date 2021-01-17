شكرا لقرائتكم خبر عن بدء المرحلة الثانية من تعويضات النوبيين بإجمالى 5329 مستحقاً والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، لجان المرحلة الثانية لتلقى رغبات المستحقين للتعويض من أبناء النوبة الذين سبق حصرهم ولم يمكنهم التقدم بطلبات تحديد الرغبة خلال المرحلة الأولى بإجمالى 5329 مستحقاً والتى بدأت أول أيام عملها اليوم وسوف تستمر على مدار شهر كامل وذلك من إجمالى 11 ألف و500 مستحق، تقدم في المرحلة الأولى 6171 مستحق.

و أطمئن المحافظ على منظومة الإجراءات التنفيذية التي يتم إتخاذها داخل اللجان والتى يبدأ عملها يومياً من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الثالثة عصراً داخل 4 لجان بمركز ومدينة أسوان تضم مقرات الوحدة المحلية وأحياء غرب وشرق وجنوب لتلقى طلبات التقنين في تملك الأراضى المقام عليها المساكن لمتضررى أنشاء وتعلية خزان أسوان، وأيضاً لجنة بمقر أدارة الأملاك الخاصة بالمحمودية لتعويضات حق الأنتفاع في الجزر، بجانب تخصيص 10 لجان بقرى مركز نصر النوبة ومدينة كلابشه مخصصة لتعويضات المساكن لمتضررى أنشاء السد العالى، بالإضافة إلى لجنة المراقبة العامة للتنمية والتعاون بكوم أمبو لتلقى طلبات تعويضات الأراضى الزراعية .

واوضح بأن تلقى رغبات مستحقى التعويضات في المرحلة الثانية من متضررى بناء وتعلية خزان أسوان لتملك الأراضى المقامة عليها مساكنهم بأجمالى 1409 مستحق، وكذا 211 مستحق لحق إنتفاع «الجزر»، أما بالنسبة للمستحقين من متضررى إنشاء السد العالى فمنهم من سيحصل على تعويضات سكنية بإجمالى 1525 مستحق حسب رغبة المستحق سواء داخل المحافظة أو بمحافظات أخرى أو بتعويض مالى بواقع 225 ألف عن المسكن، كما ستشمل التعويضات حصول 2184 مستحقاً على التعويضات الزراعية بمنطقتى خورقندى والأمل، ليتم بالتوازى تعويض من له رغبة في التعويض المالى بواقع 25 ألف جنية للفدان.

وأثناء الجولة التفقدية أكد اللواء أشرف عطية بأن الحكومة حريصة على تنفيذ توجيهات الرئيس السيسى بحصول أبناء النوبة على حقوقهم كاملة وبشكل منظم ودقيق حيث قامت المحافظة بالتجهيز والإستعداد داخل لجان تلقى رغبات التعويضات لتظهر بشكل مشرف مما يساهم في تسهيل الإجراءات أمام المواطنين لإبداء رغباتهم في أقل وقت ممكن وبأسلوب منظم، مشيراً إلى أن كل لجنة لديها أسماء المستحقين المدرجين في التعويضات سواء كانت لتقنين الأراضى المقامة عليها مساكنهم لمتضررى بناء وتعلية خزان أسوان أو للحصول على التعويضات السكنية والزراعية لمتضررى إنشاء السد العالى حيث سيقوم أعضاء اللجنة بتسليم المستحق نموذج الرغبة في التعويض مسلسل ومختوم بشعار الجمهورية لمنع أي تلاعب، مع إرفاق المستندات المطلوبة، وشدد محافظ أسوان على ضرورة الإلتزام بإرتداء الكمامة الواقية داخل مقار اللجان، والإستمرار في أعمال تطهيرها وتعقيمها لمواجهة إنتشار فيروس كورونا المستجد وللحفاظ على سلامة المواطنين والعاملين من أي أضرار .