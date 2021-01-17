شكرا لقرائتكم خبر عن القبض علي 6 أشخاص بحوزتهم كمية من المخدرات والسلاح في أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت الأجهزة الأمنية في أسوان، اليوم الأحد من ضبط 6 أشخاص بحوزتهم كمية من مخدر البانجو وأسلحة نارية. كانت معلومات قد وصلت إلى الأجهزة الأمنية بقيام عدد من الأشخاص بالاتجار وحيازة المواد المخدرة والسلاح.

تم تحديد المتهمين وضبطهم، وعُثر بحوزتهم على كمية من مخدر «البانجو» تزن 250 جراما من البانجو و5 قطع سلاح ناري.

تم إلقاء القبض على المتهمين، وتحريز المضبوطات، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.