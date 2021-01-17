شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «دمياط الجديدة» يتابع أعمال رفع كفاءة الطرق بالحي الأول بالمدينة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد المهندس محمد رجب، رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، يرافقه مسؤولو الجهاز، عملية تنفيذ رفع كفاءة الطرق بالحى الأول، بمدينة دمياط الجديدة، والتى تساهم في تحقيق الأمن والسلامة والسيولة المرورية، وتسهيل حركة النقل والمواصلات، لسكان الحى.

وشدد رجب، على الشركة المنفذة بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني المقدم منها، والمعتمد للانتهاء من الأعمال في التوقيتات المحددة، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا، مشيراً إلى أن ذلك يأتى في إطار المتابعة اليومية، والمرور الدوري على الأعمال الجاري تنفيذها، بمدينة دمياط الجديدة.