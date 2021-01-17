يتاجر في أجزائها.. عاطل يسرق درجات بخارية بأسلوب "مفتاح مصطنع"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

خصص عاطل نشاطه في سرقة الدراجات البخارية النارية بقصد تقطيعها والتصرف في أجزائها للبيع، لكن جهات الأمن كانوا له بالمرصاد وضبطوه وأحيل للنيابة التي أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل عنها للوقوف على ملابساتها الحقيقية.

وكانت أجهزة البحث الجنائى بالقاهرة، شنت حملة تمت بإشراف اللواءين محمد عبدالله نائب مدير مباحث القاهرة وعلاء بشندي مدير عمليات مباحث القاهرة، والتي تم من خلالها كشف العديد من بلاغات السرقات

وتمكنت أجهزة الأمن من ضبط عاطل فى مدينة نصر أول وبحوزته "مفتاح مصطنع" حال شروعه فى سرقة دراجة نارية باستخدام المفتاح المضبوط.

وأقر المتهم بمزاولته نشاطًا إجراميًا تخصص فى سرقة الدراجات النارية بأسلوب "المفتاح المصطنع" بقصد تقطيعها والتصرف فى أجزائها بالبيع.

واعترف المتهم بارتكابه واقعة سرقة دراجة نارية مبلغ بسرقتها، وتم بإرشاده ضبط الدراجة المستولى عليها مقطعة إلى أجزاء لبيعها.