وزير النقل يتابع معدلات تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية بميناء الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

تفقد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، اليوم الأحد، عددًا من المشروعات الخدمية التي يتم تنفيذها بميناء الإسكندرية، والتي بدأها بمتابعة معدلات تنفيذ إنشاء المحطة متعددة الأغراض.

يأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بتطوير منظومة النقل البحري؛ للمساهمة في زيادة الناتج القومي.

بلغت نسبة تنفيذ الإنشاءات بالمحطة الآن وبعد أقل من عام من البدء الفعلي للتنفيذ في أبريل 2020، 44%؛ حيث أوشكت أعمال الردم للمحطة التي تبلغ مساحتها نصف مليون متر2 على الانتهاء مع نهاية الشهر الجاري.

وتابع الوزير أعمال إنشاءات العناصر الرأسية لحائط الرصيف، والذي انتهى منه نحو 110 أمتار حتى الآن، وينتظر الانتهاء من إنشائه بالكامل مع نهاية هذا العام، واطلع على إجراءات اختيار المشغل العالمي للمحطة لضرورة العمل بمعدلات الأداء العالمية في الشحن والتفريغ مع الالتزام بكل تعليمات وقوانين المحافظة على البيئة.

واستعرض رئيس شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض، الخطوات التنفيذية لاختيار مكتب عالمي لتنفيذ أعمال المحاكاة للمحطة وأرصفتها والممر الملاحي وحوض ترسانة السفن بالميناء، وكذلك مخطط تدريب وتأهيل المرشدين على قيادة السفن ورسوها على أرصفة المحطة؛ خصوصًا أن تجهيز أعمال المحاكاة يعتبر أحد أهم المطالب لتجهيز الأعداد للتشغيل الآمن للمحطة.

وأكد وزير النقل أهمية اتباع قواعد السلامة والأمن الصناعي أثناء العمل؛ حرصًا على أرواح العاملين مع ضرورة ارتدائهم كل وسائل الحماية، وكذلك الالتزام باتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا في مواقع العمل، واتخاذ التدابير والإجراءات التي تكفل المحافظة على صحة وسلامة العاملين بالمشروع.

وأكد الوزير الالتزام بالانتهاء من إنشاء الأرصفة والساحات بالمشروع بنهاية عام ٢٠٢١؛ لتكون المحطة جاهزة لاستقبال السفن ذات الأحجام الكبيرة في الربع الأول من عام ٢٠٢٢، مؤكدًا أهمية المشروع الذي يعد من أهم المشروعات التي تنفذها الوزارة في مجال النقل البحري.

وتوجه الوزير لمتابعة معدلات تنفيذ مشروع إنشاء رصيف 3/85 الذي يبلغ طوله 500 متر وتكلفته 390.6 مليون جنيه، والمخصص لتداول الأخشاب والبضائع العامة؛ حيث يشمل ساحة خلفية مساحاتها 35 ألف متر مسطح، والذي سيصل حجم التداول المتوقع بها إلى 5 ملايين طن/ سنة، موجهًا بتكثيف الأعمال لسرعة الانتهاء من المشروع الذي بلغت نسبة تنفيذه 70%.

وتابع الوزير مشروع إنشاء وصلة حرة تربط ميناء الإسكندرية بالطريق الدولي الساحلي السريع بمنطقة باب ٥٤ (كوبري ٥٤) والتي تنفذها شركة النيل العامة للطرق والكباري، إحدى الشركات التابعة لوزارة النقل، ويبلغ طولها ٢,٣ كم وعرضها ١٧,٦ متر، وتكلفتها الإجمالية ٩٠٥ ملايين جنيه؛ حيث بلغت نسبة تنفيذ الوصلة 85.5%.

ووجه الوزير بضرورة تكثيف الأعمال لسرعة الانتهاء من هذا المشروع؛ خصوصًا مع أهمية المشروع الكبيرة في تحقيق سيولة الحركة المرورية وعمليات نقل البضائع من ميناء الإسكندرية حتى الطريق الدولي، وتخفيف الزحام والضغط المروري بشارع المكس ومنطقة الورديان والقضاء على تكدس سيارات النقل الثقيل بالشوارع العامة بغرب الإسكندرية.

وتفقد وزير النقل، في ختام جولته، مشروع إنشاء عدد 3 كبارٍ أعلى هاويس المالح بالميناء بتكلفة 300 مليون جنيه (٢ كوبري سيارات وكوبري أعلى السكة الحديد)؛ للمساهمة في تسيير صنادل تحمل عدد 2 كونتينر بدلًا من كونتينر واحد؛ لزيادة نقل البضائع عبر الميناء النهري، موجهًا بتكثيف الأعمال لسرعة الإنجاز.