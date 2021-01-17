ننشر تشكيل اللجنة العامة بعد اعتماده رسميا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

بدأ قبل قليل اجتماع اللجنة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، حيث يعد هو الاجتماع الأول للجنة، عقب تشكيلها.

يشارك في الاجتماع وكيلي المجلس، محمد أبو العينين، وأحمد سعد الدين، ورؤساء اللجان النوعية، ورؤساء الهيئات البرلمانية، بالإضافة إلى 5 أعضاء تم اعتمادهم من هيئة المكتب.

واختارت هيئة مكتب مجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة المستشار حنفي جبالي، 5 أعضاء في تشكيل اللجنة العامة وهم:

- ضياء الدين داوود (مستقل).

- أحمد فواد أباظة (أقدم الأعضاء بالبرلمان- نائب من دورة ١٩٩٠).

- أحمد خليل خير الله (حزب النور).

- فريدي البياضي (المصرى الديمقراطي).

- عمرو يونس (مستقل)​