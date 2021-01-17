وزير الإسكان يصدر قرارا بتعديل حدود مدينتي القاهرة الجديدة والشروق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قراراً بتعديل حدود مدينة القاهرة الجديدة (ولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة) ليصبح الحد الشمالي لها " طريق القاهرة - السويس "بوضعه الجديد، وكذا تعديل حدود مدينة الشروق (ولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ) لتصبح حدودها الجنوبية "طريق القاهرة - السويس " بوضعه الجديد.

ونص قرار، وزير الإسكان على ترتيب التعديل لحدود مدينتي (الشروق و القاهرة الجديدة )، وإيداع ذلك بمأمورية الشهر العقاري، وإدراج التعديل بخريطة تنمية أراضي جمهورية مصر العربية الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم ( ٦٢) لسنة ۲۰۱۸.