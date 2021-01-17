شكرا لقرائتكم خبر عن فض حفلي زفاف ومصادرة 70 شيشة ضمن الإجراءات الاحترازية بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كثفت الأجهزة التنفيذية، بمراكز ومدن الشرقية، بالتنسيق مع الجهات المعنية من الحملات على المقاهي والكافتيريات وقاعات الأفراح، وسرادقات العزاء والأفراح المقامة بالمخالفة بالشوارع، ومراكز الدروس الخصوصية، وقائدي المركبات على الطرق، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية، وارتداء الكمامة الواقية، لتقليل فرص الإصابة بفيروس كورونا، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وفى هذا الإطار تمكنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة الزقازيق من مصادرة ٣٥ شيشة من ٣ مقاه مخالفة، بقرى تل حوين وطاروط، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما شنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة بلبيس، بمشاركة شرطة المرافق، حملة على الكافتيريات والمقاهي بنطاق المدينة، أسفرت عن ضبط ٣٥ شيشة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وقامت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة ههيا بفض حفل زفاف بقاعة أفراح على الطريق الدائرى بالمدينة، منعا للتجمعات والحد انتشار فيروس كورونا.

فيما قامت الأجهزة التنفيذية، بمركز ومدينة ديرب نجم، بفض فرح داخل ملعب بقرية كفر الجنيدي، وتم تفريق المواطنين، كما قامت الحملة بتغريم ٥ مواطنين وتحصيل الغرامة الفورية وقدرها ٥٠ جنيها على الفور لعدم ارتداء الكمامة، حرصا على سلامتهم وصحتهم من العدوي بفيروس كورونا.

بينما شنت الأجهزة التنفيذية، بمركز ومدينة فاقوس، حملة مشكلة من مسؤولى المتابعة الميدانية والإشغالات والإيرادات، برئاسة المركز، بالتعاون مع إدارتي المرور والمواقف، للوقوف على مدى التزام السائقين والمواطنين المترددين على المواقف العامة، والمحال والمنشآت التجارية بارتداء الكمامة الواقية، أسفرت الحملة عن تغريم ٦ مواطنين وتحصيل الحد الأدنى من الغرامة الفورية بقيمة ٥٠ جنيهاً طبقاً للتعليمات الصادرة في هذا الشأن، لمنع انتشار فيروس كورونا وحفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.